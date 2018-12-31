Новогодняя музыка: песни, которые подарят праздничное настроение

8831 Читати новину українською
Плейлист для Нового года 2019
Плейлист для Нового года 2019 / 24 Канал

Волшебную новогоднюю атмосферу сложно представить без праздничных мелодий. Специально к Новому году 2019 предлагаем список композиций, которые точно обеспечат праздничное настроение! Включайте громче!

Некоторые песни знакомые и любимые нами с детства, а некоторые, совершенно новые, идеально подходят для зажигательной дискотеки на Новый год 2019 у елки или домашних посиделок с новогодними огоньками.

Читайте также: Топ-5 рождественских книг: как усилить атмосферу зимних праздников

Новогодний плейлист

Одной из самых известных праздничных композиций является песня "Let it snow" Дина Мартина. В ней – особая магия приближающегося праздника. Эта композиция звучала в нескольких фильмах, ее перепевали дестяки исполнителей, но версия Дина Мартина остается лучшей.

Dean Martin – Let it Snow! (видео)

 

Счастливого Нового года желают участники группы АВВА в своей легендарной песне "Happy New year", от прослушивания которой сразу же появляется новогоднее настроение. Поэтому если вам не хватает атмосферы Нового года – вы знаете, что делать!

АВВА – Happy New year (видео)

 

Романтическая мелодия композиции группы Wham! "Last Сhristmas" уже не одно десятилетие остается хитом зимних праздников.

Wham! Last – Сhristmas (видео)

 

Замечательный вокал Mariah Carey и перезвон праздничных колокольчиков гармонично сочетаются в песне "All I Want For Christmas Is You", которую обязательно стоит включить в новогодний плейлист.

Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You (видео)

 

Следующая композиция о зимних праздниках стала популярной после фильма "Реальная любовь".

Рождественский хит из фильма "Реальная любовь" (видео)

 

Новогодняя тематика присутствует и в творчестве современных исполнителей. О Рождестве и новогодних праздниках поют Hurts в песне "All I Want for Christmas Is New Year's Day".

Hurts – All I Want for Christmas Is New Year's Day

 

Также новогоднее настроение подарит композиция Coldplay "Christmas Lights".

Coldplay – Christmas Lights (видео)

 

Теплая, семейная и трогательная песня от Скрябина "З Новим роком та Різдвом" – одна из лучших новогодних песен на украинском языке.

Скрябин – З Новим роком та Різдвом

 

Знаменитый "Щедрик" в исполнении Тины Кароль и детского хора звучит по-праздничному волшебно.

Тина Кароль – Щедрик (видео)

Счастливого Нового 2019 года!

Теги: Новости Украины Новогодние праздники Новости культуры LifeStyle Музыка
Источник: РБК Styler
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
30 декабря 15:48 Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
Олесь Друкач 123
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
29 декабря 14:00 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 39059
Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
29 декабря 12:22 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
Юлія Михайлова 2973
Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
28 декабря 21:29 Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
482
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
28 декабря 19:20 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 11212
Убивать нельзя, помиловать: какие мировые бренды отказались от меха в 2018 году
28 декабря 19:00 Убивать нельзя, помиловать: какие мировые бренды отказались от меха в 2018 году
Марта Вересюк 237
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук