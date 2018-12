Новогодняя музыка: песни, которые подарят праздничное настроение

Волшебную новогоднюю атмосферу сложно представить без праздничных мелодий. Специально к Новому году 2019 предлагаем список композиций, которые точно обеспечат праздничное настроение! Включайте громче!

Некоторые песни знакомые и любимые нами с детства, а некоторые, совершенно новые, идеально подходят для зажигательной дискотеки на Новый год 2019 у елки или домашних посиделок с новогодними огоньками.

Новогодний плейлист

Одной из самых известных праздничных композиций является песня "Let it snow" Дина Мартина. В ней – особая магия приближающегося праздника. Эта композиция звучала в нескольких фильмах, ее перепевали дестяки исполнителей, но версия Дина Мартина остается лучшей.

Dean Martin – Let it Snow! (видео)

Счастливого Нового года желают участники группы АВВА в своей легендарной песне "Happy New year", от прослушивания которой сразу же появляется новогоднее настроение. Поэтому если вам не хватает атмосферы Нового года – вы знаете, что делать!

АВВА – Happy New year (видео)

Романтическая мелодия композиции группы Wham! "Last Сhristmas" уже не одно десятилетие остается хитом зимних праздников.

Wham! Last – Сhristmas (видео)

Замечательный вокал Mariah Carey и перезвон праздничных колокольчиков гармонично сочетаются в песне "All I Want For Christmas Is You", которую обязательно стоит включить в новогодний плейлист.

Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You (видео)

Следующая композиция о зимних праздниках стала популярной после фильма "Реальная любовь".

Рождественский хит из фильма "Реальная любовь" (видео)

Новогодняя тематика присутствует и в творчестве современных исполнителей. О Рождестве и новогодних праздниках поют Hurts в песне "All I Want for Christmas Is New Year's Day".

Hurts – All I Want for Christmas Is New Year's Day

Также новогоднее настроение подарит композиция Coldplay "Christmas Lights".

Coldplay – Christmas Lights (видео)

Теплая, семейная и трогательная песня от Скрябина "З Новим роком та Різдвом" – одна из лучших новогодних песен на украинском языке.

Скрябин – З Новим роком та Різдвом

Знаменитый "Щедрик" в исполнении Тины Кароль и детского хора звучит по-праздничному волшебно.

Тина Кароль – Щедрик (видео)

Счастливого Нового 2019 года!