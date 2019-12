Музыка на Новый год и Рождество: что стоит послушать для праздничного настроения

Новый год и Рождество уже совсем скоро. А чтобы не скучать и не забыть о праздничном настроении, LifeStyle 24 подготовил праздничный музыкальный плейлист.

Зарубежная новогодняя музыка

Новогодние праздники у многих людей ассоциируются с бархатным и нежным голосом Фрэнка Синатры. Всем известная и любимая песня Let it snow заполонила сердца не только американцев, но и слушателей со всего мира.

Frank Sinatra – Let it snow в видео:

Перед зимними праздниками во всех заведениях начинает прокручиваться песня Last Christmas группы "Wham!". В 1984 году она стала синглом номер один во многих странах.

Last Christmas группы Wham! смотрите и слушайте:

"Счастливого нового года" – песня шведской группы ABBA. Рабочее название песни было: "Папа, не напивайся на Рождество" (англ. Daddy do not get drunk on Christmas Day). Она стала символом зимних праздников и ее очень часто прокручивают по радио, телевидению.

ABBA – Happy New Year видео:

Любимая песня взрослых и детей – We wish you a merry Christmas. Является символом Рождества и Нового года во многих странах мира. Эту песню учат на уроках школьники.

We wish you a merry Christmas в видео:

Украинские новогодние и рождественские песни

Украинские группы также не обошли тематику новогодних и рождественских праздников.

Группа ТІК и их песня "Новий рік" в видео:

Известная всему миру "Щедрик" в исполнении группы Rock-H:

Mad Heads XL – "Новий рік" в видео:

Лирическая и душевная песня "А під Новий рік" – видео:

Современные новогодние песни

Группа She & Him имеет целый альбом рождественских песен под названием A Very She & Him Christmas.

Christmas Wish одна из композиций группы She & Him:

Американская рок-группа My Chemical Romance имеет в своем арсенале новогоднюю песню All I Want For Christmas Is You, которая обязательно поднимет вам настроение.

My Chemical Romance – All I Want For Christmas Is You:

Lil Jon featuring Kool-Aid Man – All I Really Want For Christmas в видео: