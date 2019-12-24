Музыка на Новый год и Рождество: что стоит послушать для праздничного настроения
Новый год и Рождество уже совсем скоро. А чтобы не скучать и не забыть о праздничном настроении, LifeStyle 24 подготовил праздничный музыкальный плейлист.
Зарубежная новогодняя музыка
Новогодние праздники у многих людей ассоциируются с бархатным и нежным голосом Фрэнка Синатры. Всем известная и любимая песня Let it snow заполонила сердца не только американцев, но и слушателей со всего мира.
Frank Sinatra – Let it snow в видео:
Перед зимними праздниками во всех заведениях начинает прокручиваться песня Last Christmas группы "Wham!". В 1984 году она стала синглом номер один во многих странах.
Last Christmas группы Wham! смотрите и слушайте:
"Счастливого нового года" – песня шведской группы ABBA. Рабочее название песни было: "Папа, не напивайся на Рождество" (англ. Daddy do not get drunk on Christmas Day). Она стала символом зимних праздников и ее очень часто прокручивают по радио, телевидению.
ABBA – Happy New Year видео:
Любимая песня взрослых и детей – We wish you a merry Christmas. Является символом Рождества и Нового года во многих странах мира. Эту песню учат на уроках школьники.
We wish you a merry Christmas в видео:
Украинские новогодние и рождественские песни
Украинские группы также не обошли тематику новогодних и рождественских праздников.
Группа ТІК и их песня "Новий рік" в видео:
Известная всему миру "Щедрик" в исполнении группы Rock-H:
Mad Heads XL – "Новий рік" в видео:
Лирическая и душевная песня "А під Новий рік" – видео:
Современные новогодние песни
Группа She & Him имеет целый альбом рождественских песен под названием A Very She & Him Christmas.
Christmas Wish одна из композиций группы She & Him:
Американская рок-группа My Chemical Romance имеет в своем арсенале новогоднюю песню All I Want For Christmas Is You, которая обязательно поднимет вам настроение.
My Chemical Romance – All I Want For Christmas Is You:
Lil Jon featuring Kool-Aid Man – All I Really Want For Christmas в видео: