Новогодняя ночь на ВДНХ: какие развлечения ждут посетителей "Зимней Страны" 31 декабря

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"Зимняя страна на ВДНХ"
"Зимняя страна на ВДНХ" / vdng.ua

Новый год подкрадывается все ближе и ближе, поэтому стоит не медлить с выбором вашей идеальной новогодней ночи с 31 декабря на 1 января. Одним из отличных вариантов может стать празднование Нового года в "Зимней Стране на ВДНХ" в столице Украины.

Если Вы киевлянин или турист города, обязательно обратите внимание на насыщенную и яркую программу мероприятий, которые обещают провести организаторы "Зимней Стране на ВДНХ" на территории Национального экспоцентра Украины. В прошлом году парк был закрыт на новогоднюю ночь, однако новый 2019 год вы сможете встретить со своими друзьями и родственниками в красивой и атмосферной локации! Событие будет происходить с 22 часов 31 декабря до 3 часов ночи 1 января, а вход на территорию парка – свободный.

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2019-й год мы должны встретить вместе со своими гостями. Ведь работа метро будет продлена на несколько часов, а станция "Выставочный центр" расположена непосредственно рядом с ВДНХ. Поэтому причин, почему бы нам не сделать большое празднование для посетителей парка, просто нет! Более того – в прошлом году мы не работали ночью, и многие жалели  не имели возможности отпраздновать Новый год в "Зимней Стране на ВДНХ". Потому 2019-й мы встретим полноценно – вместе будем смотреть поздравление Президента, выпьем бокал шампанского и окунемся в безграничные развлечения крупнейшего парка зимних развлечений в Украине!,
- комментирует долгожданное мероприятие генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин.


Встретьте Новый год 2019 в "Зимней стране на ВДНХ" / Пресс-служба

Громкий праздничный концерт представители "Зимней Страны" обещают начать с выступления участников популярного талант-шоу "Х-фактор" – поп-регги группы "Клей Угрюмого". Кроме этого, посетителей парка ждут розыгрыши подарков, тюбинговые горки, экстремальные аттракционы, романтический каток, музыкальное сопровождение от Dj Francheska, а также эффектное лазерное шоу от арт-резиденции Carbon и VJ Yarkus, которые победили на Kyiv Lights Festival!


"Зимняя страна на ВДНХ" – для влюбленных и всей семьи! / Пресс-служба

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Новости культуры Афиша Новогодние праздники
Источник: 24 канал
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