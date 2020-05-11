24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Новоиспеченная мамочка Вера Кекелия показала первую прогулку с сыном: нежное фото

- Читати новину українською
Вера Кекелия
Вера Кекелия / Instagram / @kekeliavera

Популярная украинская певица и актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия 1 мая рассказала, что стала мамой. У нее родился сын, которого назвали Иваном. Теперь знаменитость поделилась фотографией с их первой совместной прогулки.

Вера Кекелия и ее муж, музыкант Роман Дуда, признались, что с появлением сына на свет стали самыми счастливыми людьми. Они уже обнародовали фото и видео из роддома, а теперь на личной странице Веры в Инстаграме появился кадр с совместной прогулки с сынишкой.

Читайте также: Маша Ефросинина: Я никогда не была идеальной мамой

На трогательном снимке артистка держит в руках букет сирени, а рядом с ней видим коляску, в которой спит маленький Иван. Она выглядит очень счастливой, на лице сияет лучезарная улыбка.

Звездная мамочка одета в светлые джинсы свободного кроя, белую футболку и коричневый плащ. Соединила такой наряд с серыми кроссовками. Волосы Вера уложила набок, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губах.

В публикации Кекелия отметила, что в этом году она впервые празднует День матери в новом статусе и поздравила мамочек с этим прекрасным днем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VERA KEKELIA (@kekeliavera)

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные родители
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Маршруты для походов в горы в Украине: от новичков до профи
сегодня , 10:30 Маршруты для походов в горы в Украине: от новичков до профи
Настя Сукач
Английский для начинающих: комедии, которые помогут выучить язык
сегодня , 10:22 Английский для начинающих: комедии, которые помогут выучить язык
Юлія Михайлова
7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
сегодня , 08:20 7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
Наталія Печерська