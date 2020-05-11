Новоиспеченная мамочка Вера Кекелия показала первую прогулку с сыном: нежное фото

Популярная украинская певица и актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия 1 мая рассказала, что стала мамой. У нее родился сын, которого назвали Иваном. Теперь знаменитость поделилась фотографией с их первой совместной прогулки.

Вера Кекелия и ее муж, музыкант Роман Дуда, признались, что с появлением сына на свет стали самыми счастливыми людьми. Они уже обнародовали фото и видео из роддома, а теперь на личной странице Веры в Инстаграме появился кадр с совместной прогулки с сынишкой.

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На трогательном снимке артистка держит в руках букет сирени, а рядом с ней видим коляску, в которой спит маленький Иван. Она выглядит очень счастливой, на лице сияет лучезарная улыбка.

Звездная мамочка одета в светлые джинсы свободного кроя, белую футболку и коричневый плащ. Соединила такой наряд с серыми кроссовками. Волосы Вера уложила набок, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губах.

В публикации Кекелия отметила, что в этом году она впервые празднует День матери в новом статусе и поздравила мамочек с этим прекрасным днем.