В новом фильме Дзидзьо покажет дом, в котором вырос: фото

Талантливый певец Дзидзьо в очередной раз сядет в кресло режиссера. Артист анонсировал съемки новой киноленты, которая будет отличаться от предыдущих комедий. Локацию для фильма он уже выбрал: Дзидзьо создавать кадры в родительском доме на Львовщине.

Об этом артист рассказал на инстаграм-странице. Дзидзьо решил не рассекречивать всех деталей сюжета, однако признался, что новый проект будет близким для многих зрителей. Поэтому и с локацией для съемок он определился быстро.

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"Сколько раз я говорил себе: "Все, больше не буду снимать в этой хате, она себя исчерпала!" Но когда встал вопрос, где мне снимать новый фильм на глубокую тему, которая касается каждого человека, то конкурентов ей не было, ибо именно здесь, где я родился, и начинается мое честное, настоящое творчество", – рассказал Дзидзьо.

Дом, в котором вырос артист, расположен в селе Бортники, на Львовщине. Там, по словам Дзидзьо, пройдут съемки фильма. И когда начнется работа над новым фильмом и чего ожидать зрителям – пока что неизвестно.



Дзидзьо в родительском доме / Instagram / @dzidzio



Дзидзьо снимет фильм в родительском доме/ Instagram / @dzidzio

Что известно о фильмах Дзидзьо

Дзидзьо дебютировал как актер в 2016 году. Артист сыграл эпизодическую роль в сериале "Слуга народа", а уже через год представил свою первую комедию "DZIDZIO Контрабас", которая получила огромный успех в прокате.

По сюжету, главные герои – Дзидзьо, Юлик и Лямур – находят способ заработать большие деньги. Украинцы решают перевозить контрабанду через границу. Однако все планы горе-нарушителей разрушаются, когда в их жизни появляется Елена. Теперь героев ожидают курьезные происшествия, от которых невозможно удержать смех.

Смотрите трейлер к фильму "DZIDZIO Контрабас": видео

Но эта комедия стала только началом в актерской карьере Дзидзьо. Всего год певцу понадобился, чтобы представить новую киноленту с не менее забавным сюжетом. Фильм "DZIDZIO Первый раз". В этом проект снялся не только Дзидзьо, но и его мама.

В киноленте главный герой опаздывает на самолет в Португалию, где его ждет не только она, но и девушка Зоряна, которую мама рада бы видеть своей невесткой. За легкомыслие она наказывает потомка: выгоняет из городской квартиры и отправляет жить в деревню. И именно там Дзидзьо ждать встреча с любимой и безумные приключения.

Многие сцены "DZIDZIO Первый раз" сняли в доме артиста, поэтому зрители могли увидеть, где рос знаменитый украинец.

Смотрите трейлер к фильму "DZIDZIO Первый раз": видео