24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Новорожденная дочь Энрике Иглесиаса покорила сеть: новое фото девочки

- Читати новину українською
Анна Курнікова з донечкою / Instagram / @annakournikova

Популярный певец Энрике Иглесиас и его жена Анна Курникова больше не скрывают от общественности свою очаровательную дочь Мэри. 2-месячная девочка уже стала звездой Инстаграма, а каждый кадр с ней очаровывает миллионов людей во всем мире.

Не успели ошеломленные поклонники звездной пары засыпать комплиментами ролик Энрике Иглесиаса с ребенком, как Анна Курникова опубликовала новое фото. Снимок бывшая теннисистка сделала на кухне их имения во Флориде, США.

Смотрите также: В сети опубликовали свидетельство о рождении сына Меган Маркл, где написано ее настоящее имя

Перед камерой звездная мамочка позировала с 2-месячной Мэри на руках. Девочка с интересом рассматривала все, что умилило сеть. 

О рождении третьего ребенка Энрике и Анны стало известно в конце февраля 2020 года. Супруги не распространяли никакой информации о пополнении в их семье, а секрет журналистам выдал брат певца Хулио.

И уже в марте пара подтвердила слухи о рождении дочери. Энрике Иглесиас и Анна Курникова опубликовали фото из роддома. "Мой солнечный свет", – нежно подписали звездные родители.

На период карантина пара самоизолировалась со своими детьми. Однако времени Энрике и Анна не теряют: они охотно проводят будни с 2-летними двойняшками Люси и Николасом и новорожденной Мэри, что активно демонстрируют в сети.

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Звездные дети Звездные родители
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:30 Умерла популярная актриса Хонор Блэкман – звезда фильма о Джеймсе Бонде
Кіно 2175
сегодня , 10:06 Благовещение 2020: что нельзя делать в этот религиозный праздник
Традиції 46221
сегодня , 05:05 Гороскоп на 7 апреля для всех знаков зодиака
Гороскоп 4815
сегодня , 08:02 Праздник Благовещения: лучшие картинки-поздравления
Традиції 12300
сегодня , 10:45 Коронавирус в России: более 1000 новых случаев за сутки
Лікування 164830
сегодня , 09:15 Киборг: Самая большая угроза для Украины – депутаты и АТОшники
Новини України 24954
сегодня , 06:41 В Украине действуют только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта
Новини України 19247
сегодня , 08:30 7 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Традиції 7086
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 09:30 Лучшие фильмы с Джеки Чаном, которые прославили его на весь мир
Юлія Михайлова
6 апреля 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
6 апреля 10:10 Английский для начинающих: какие фильмы можно посмотреть на карантине
Юлія Михайлова
5 апреля 20:21 Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить
Уляна Журба
4 апреля 12:36 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык

Новости
Больше новостей
Залиште відгук