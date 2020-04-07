Новорожденная дочь Энрике Иглесиаса покорила сеть: новое фото девочки
Популярный певец Энрике Иглесиас и его жена Анна Курникова больше не скрывают от общественности свою очаровательную дочь Мэри. 2-месячная девочка уже стала звездой Инстаграма, а каждый кадр с ней очаровывает миллионов людей во всем мире.
Не успели ошеломленные поклонники звездной пары засыпать комплиментами ролик Энрике Иглесиаса с ребенком, как Анна Курникова опубликовала новое фото. Снимок бывшая теннисистка сделала на кухне их имения во Флориде, США.
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Перед камерой звездная мамочка позировала с 2-месячной Мэри на руках. Девочка с интересом рассматривала все, что умилило сеть.
О рождении третьего ребенка Энрике и Анны стало известно в конце февраля 2020 года. Супруги не распространяли никакой информации о пополнении в их семье, а секрет журналистам выдал брат певца Хулио.
И уже в марте пара подтвердила слухи о рождении дочери. Энрике Иглесиас и Анна Курникова опубликовали фото из роддома. "Мой солнечный свет", – нежно подписали звездные родители.
На период карантина пара самоизолировалась со своими детьми. Однако времени Энрике и Анна не теряют: они охотно проводят будни с 2-летними двойняшками Люси и Николасом и новорожденной Мэри, что активно демонстрируют в сети.
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