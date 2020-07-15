Работы знаменитого уличного художника Бэнкси уже привлекли внимание всего мира, ведь это шедевральные граффити, которые часто заставляют задуматься людей. 14 июля в Лондоне он создал новый рисунок, который поощряет носить маски во время пандемии. Однако граффити пробыло менее суток: его уничтожили работники метрополитена.

Почему рисунок Бэнкси уничтожили

По данным BBC, администрация лондонского метрополитена решила не тянуть с объяснениями. Журналистам они заявили, что граффити запрещено в метро. Следовательно даже работу такого знаменитого художника как Бэнкси им пришлось стереть. В то же время работники метро обратились к мастеру граффити с предложением.

Смотрите также Бэнкси высмеял действия протестующих против расизма в новой картине: фото

"Мы хотели бы предложить Бэнкси сделать новую версию его работы в нужном месте", – отметили представители метрополитена Лондона.

Пока Бэнкси не прокомментировал уничтожение своей работы и предложение от метрополитена.

Что известно о граффити

Из-за ослабления карантина многие забывают носить медицинские маски и пренебрегают советами ВОЗ. Заострить внимание людей к проблеме распространения COVID-19 взялся Бэнкси, который утром спустился в метро Лондона и нарисовал там особенное граффити.

Бэнкси изобразил крыс, которые оставляют слизь через чихание и используют маски вместо парашютов. Мыло некоторые грызуны просто держат в руках. Кроме этого, он сделал надпись "Меня изолируют, но я снова встаю", изобразив под ней двух крыс, разделенных дверью.