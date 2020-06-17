В Украине большой популярностью пользуются фильмы, которые воссоздают исторические факты о нашем государстве. Борьба воинов УПА или современное противостояние российским оккупантам – эти ленты не могут никого оставить равнодушным.

Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать 10 фильмов, которые стоит посмотреть тем, кто хочет больше познать наше прошлое. Подборка вобрала лучшие исторические фильмы за последние 3 года и содержит как ленты о недавних событиях на Востоке Украины, так и о фактах, которые мы знаем из книг.

Не пропустите Лучшие украинские фильмы всех времен, которые стоит посмотреть каждому

"Заборонений"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,2

Возрастные ограничения: 12+

Актеры: Дмитрий Ярошенко, Диана Розовлян, Евгения Гладий, Олег Масленников, Карина Шереверова, Виталий Салий

В центре сюжета – последние годы жизни гениального поэта Василия Стуса. Литератор не мог мириться с бесправием украинцев в составе Советского Союза. Своими проникновенными стихами Василий Стус говорил то, что боялись озвучить миллионы, и бросил вызов системе. За это он загремел в тюрьму, где почувствовал всю жестокость тогдашней власти.

На примере истории Василия Стуса можно увидеть, в каких условиях жила украинская интеллигенция в середине ХХ века. Кроме этого, в фильме показана гнилость тогдашней судебной системы и преступления власти.

Смотрите трейлер к фильму "Заборонений": видео

"Черкаси"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,8

Возрастные ограничения: 12+

Актеры: Роман Семисал, Дмитрий Сова, Евгений Ламах, Олег Щербина, Руслан Коваль

А вот в фильме "Черкаси" можно уже увидеть новую украинскую историю. Кинолента рассказывает об оккупации Крыма в 2014 году. Когда полуостров уже охватили "зеленые человечки", корабль ВМС "Черкассы" был на учениях. Суда украинского флота одно за другим сдавались российским оккупантам. И только корабль "Черкассы" решил сопротивляться захватчикам.

Сюжет к фильму написали на основе реальных событий. Режиссер Тимур Ященко увидел видео, которое записали моряки, окруженные российскими войсками.

Смотрите трейлер к фильму "Черкаси": видео

"Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,9

Возрастные ограничения: 16+

Актеры: Тарас Костанчук, Анастасия Ренард, Руслан Сокольник, Сергей Дзялик, Олег Драч, Александр Мавриц, Евгений Ламах

События августа 2014 года стали основой для фильма "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас". По сюжету, командир батальона с позывным Бишут получает тяжелые ранения в бою. Он не может со своими собратьями покинуть город, поэтому остается там среди врагов. Выжить ему удалось благодаря местным жителям, которые прячут раненого военного и лечат его. В то же время Бишута начинают разыскивать российские военные, которые знают, что тот не покинул Иловайск.

Смотрите трейлер к фильму "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас": видео

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"Захар Беркут"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,4

Возрастные ограничения: 12+

Актеры: Алекс МакНиколл, Роберт Патрик, Поппи Дрейтон, Томми Флэнаган, Андрей Исаенко, Цегмид Церенболд, Олег Волощенко, Роки Майерс, Виктор Жданов

Исторический фильм "Захар Беркут" снят по одноименной повести Ивана Франко. Кинолента воссоздает события 1240-х годов, когда Орда пришла на украинские земли, уничтожая все на своем пути.

Но однажды хан Бурунда обнаружил, что пленные исчезли. Он узнает, что сбежать украинцам помогли горные охотники, которыми руководит Захар Беркут. В жажде мести Орда вступает в ожесточенную борьбу, не осознавая, что местные жители знают все о Карпатах и используют свои знания против захватчиков.

Смотрите трейлер к фильму "Захар Беркут": видео

"Король Данило"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 5,6

Возрастные ограничения: 12+

Актеры: Сергей Ярмошенко, Ренат Хайрулин, Олег Сикиринский, Юрий Выхованец, Виктор Лафарович

Не менее увлекательной является кинолента "Король Данило", которая рассказывает о событиях 1238 года. Тогда Данило со своим братом Василько решили захватить приграничный замок, принадлежавший одному ордену. От пленников король узнает, что вскоре монголо-татары совершат нападение на Галицко-Волынское княжество, поэтому ему ничего не остается, как отправиться к хану Батыю на переговоры. Данило осознает, что рискует жизнью, но не понимает, что не меньшая опасность его ждет в родных краях.

Смотрите трейлер к фильму "Король Данило": видео

"Крути 1918"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,3

Возрастные ограничения: 12+

Актеры: Евгений Ламах, Надежда Коверская, Андрей Фединчик, Алексей Тритенко, Александр Пискунов, Дмитрий Ступка

В январе 1918 года в украинскую столицу стремительно продвигались большевики. Они намеревались захватить Украину и установить здесь советскую власть. Задержать их взялись 400 студентов и курсантов, которые перехватят поезд с большевистскими отрядами на станции Круты. Зная, что силы не равны, они не боятся вступать в бой.

Смотрите трейлер к фильму "Крути 1918": видео

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"Киборги"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,9

Возрастные ограничения: 12+

Актеры: Вячеслав Довженко, Макар Тихомиров, Андрей Исаенко, Роман Ясиновский, Виктор Жданов, Александр Піскунов

Фильм рассказывает о воинах, которые в 2014 году не давали противнику захватить Донецкий аэропорт. Эта точка была бы идеальной для россиян, чтобы перебрасывать свои войска, поэтому важно было удержать оборону аэродрома. Несколько месяцев украинцы отбивали вражеские атаки и не подпускали оккупантов к аэропорту, за что их и начали называть киборгами.

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"Гіркі жнива"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 6,0

Возрастные ограничения: 12+

Актеры: Теренс Стэмп, Макс Айронс, Саманта Баркс, Барри Пеппер, Остап Ступка

Это канадский фильм о событиях Голодомора. По сюжету, обычный сельский художник Юрий пытается построить крепкую семью и принять условия, созданные советским режимом. Однако Голодомор заставляет его вспомнить казацкий род, от которого он происходит, и пойти на восстание. Юрий намерен остановить истребление украинцев и разоблачить преступления Сталина.

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"Чужа молитва"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,4

Возрастные ограничения: 12+

Актеры: Лилия Яценко, Шмуэль Ацмон, Вениамин Прибура, Петар Зекавица, Ахтем Сеитаблаев

Кинолента рассказывает реальную историю крымской татарки Саиде Арифовой. В годы Второй мировой войны она спасла 88 еврейских детей-сирот, которых должны были уничтожить нацисты. Саиде научила их мусульманской молитве и дала им новые имена. Однако в 1944 году ей во второй раз приходится спасать детей, однако уже от депортации из Крыма.

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"Червоний"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,1

Возрастные ограничения: 12+

Актеры: Николай Береза, Олег Шульга, Александр Мавриц, Любовь Тищенко, Игорь Колтовский, Олег Стефан, Владимир Шпудейко

Фильм "Червоний" рассказывает о событиях 1947 года. В ГУЛАГ попадают два украинца: Даниил Червоный, который является воином УПА, и Виктор Гуров, что верит в советскую власть и считает Сталина героем. Оба героя ленты сталкиваются с нечеловеческими условиями в заключении. Но Даниил, в отличие от Виктора, находит силы, чтобы противостоять репрессиям и устраивает восстание в лагере.

Смотрите трейлер к фильму "Червоний": видео