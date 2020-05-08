Новые правила для Оскара: номинанты премии не смогут претендовать на награды Эмми

В связи с пандемией коронавируса представители главных премий киноиндустрии вынуждены быстро менять правила. Из последних новостей – фильмы, номинированные на Оскар, не смогут побороться за статуэтки Эмми в 2021 году.

Такое неожиданное решение в Телевизионной академии объявили 7 мая. В заявлении говорится, что фильмы-номинанты на Оскар не смогут претендовать на Эмми, но в чем кроется причина – не указывается. Об этом сообщается на Vanity Fair.

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Телевизионная академия поддерживает недавнее решение Академии кинематографических искусств и наук допустить к участию в Оскаре 2021 художественные фильмы, изначально предназначенные для кинотеатрального распространение, но предоставленные на поточных сервисах во время текущего пандемического кризиса,

– сообщили представители Эмми.

Но они добавили, что "в марте Телевизионная академия постановила, что с 2021 года фильмы, номинированніе на Оскар, больше не будут участвовать в конкурсе Эмми".

Добавим, что в прошлом месяце представители Оскара объявили об экстренной изменение правил, согласно которым только в этом году фильмы могут претендовать на премию Оскар, даже если они не были выпущены в кинотеатрах из-за пандемии коронавируса. Вероятно, без этого решения, внесенного Телевизионной академией, церемония вручения премии Эмми-2021 могла бы включать в себя множество художественных фильмов, предназначенных для показа на онлайн-платформах, которые обычно не имели права на получение телевизионных наград.