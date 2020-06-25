Немало киноманов уверены, что найти качественные комедии, да еще и в отечественной киноиндустрии, фактически невозможно. Журналисты LifeStyle 24 убеждены в обратном: украинские фильмы каждый год удивляют зрителей курьезными сюжетами.

В последние дни июня предлагаем провести вечер с хорошим юмором и украинским кино. 24 канал подобрал 6 сериалов и фильмов, снятых в Украине, которые несомненно вас развеселят.

Не пропустите 8 новых украинских фильмов, которые можно легально смотреть онлайн

"Мои мысли тихие"

Год выхода – 2019

Актеры: Ирма Витовская, Андрей Лидаговский

Это замечательная комедия, которяа уже успела понравиться тысячма ценителей качественного кино. Фильм рассказывает о молодом звукорежиссере Вадиме, который стремится получить работу за границей, однако каждый раз терпит неудачу. И все же парню везет, и он имеет шанс уехать в Канаду. Все, что нужно сделать – записать звуки украинских животных в Карпатах. И это было бы слишком простой задачей, если бы в путешествие с ним не отправилась его мама.

Смотрите трейлер к фильму "Мои мысли тихие": видео

"Поймать Кайдаша"

Год выхода – 2020

Актеры: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина

Сериал "Поймать Кайдаша" стал одним из самых рейтинговых проектов на украинском телевидении. В 12 эпизодах авторы ленты показали: а что, если бы знаменитая семья Кайдашей жила в ХХІ веке? И ответ очевиден: была бы порция хорошего юмора.

По сюжету, Мария и Омелько женят своих сыновей. И, пожалуй, ни одна девушка не могла бы угодить этой своенравной свекрови. Несмотря на курьезные выходки Кайдашихи и ее невесток в сериале также поднимают важные темы – войны, конфликта отцов и детей.

Смотрите трейлер к сериалу "Поймать Кайдаша": видео

К теме Лучшие украинские экранизации книг, за которые не стыдно

"Гуцулка Ксеня"

Год выхода – 2019

Актеры: Варвара Лущик, Максим Лозинский, Игорь Цишкевич, Екатерина Молчанова, Оливье Бонжур, Олег Стефан

Фильм "Гуцулка Ксеня" является комедийным мюзиклом, снятым по мотивам знаменитой оперетты Ярослава Барнича. По сюжету ленты, в 1939 году в Карпаты возвращается сын семьи эмигрантов Яро. И его визит не является случайным: отец оставил парню в наследство миллионы долларов, но озвучил главное требование – парень должен пожениться с сознательной гуцулкой. Потому Яро и приехал на Родину в поисках любви. Но ухаживания к украинкам не срабатывают, а сердце парня пленяет неприступная Ксения.

Смотрите трейлер к фильму "Гуцулка Ксеня": видео

"Громада"

Год выхода – 2019

Актеры: Юлия Шугар, Павел Тупиков, Артур Логай, Антон Соловей, Владислава Гаркуша, Владимир Питеров, Татьяна Юрикова

В молодежном ситкоме "Громада" главная героиня – Алиса. Инициативная девушка получила образование в Европе и вернулась в Украину не с пустыми руками. Она получила грант на обустройство заброшенного завода в молодежный центр. При этом Алиса должна здесь находить общий язык с равнодушными украинцами и хитрыми чиновниками, которые и сами имеют планы на грант. Поэтому без курьезов в этой истории, конечно, не обойдется.

Смотрите 1 серию ситкома "Громада": видео

"Сумасшедшая свадьба"

Год выхода – 2018

Актеры: Назар Заднепровский, Полина Василиса, Джимми Воха-Воха, Леся Самаева, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян, Юрий Горбунов

Комедия "Сумасшедшая свадьба" сумела покорить украинский прокат. А все потому, что в этой ленте юмористический сюжет соединили с невероятным звездным составом. Юрий Горбунов, Потап, Монатик и Олег Винник – это далеко не все шоумены, которые появятся в яркой комедии.

В центре сюжета – обычная украинская семья Василия Середюка. Мужчина работает директором краеведческого музея и охотно допекает всех работников, обвиняя их в праздности. Но спокойные будни главного героя завершаются, когда его дочь Катя возвращается домой с учебы во Франции. С родителями она знакомит своего жениха – кардиохирурга Франсуа. Темнокожий европеец – не тот зять, о котором мечтал Василий Середюк, поэтому он делает все для того, чтобы свадьбы не состоялось.

Лента настолько понравилась зрителям, что ее продлили на 2 часть.

Смотрите трейлер к фильму "Сумасшедшая свадьба": видео

Рекомендуем Самые интересные фильмы за последние 5 лет, которые точно вас не разочаруют

"Припутни"

Год выхода – 2017

Актеры: Дмитрий Хомяк, Нина Набока, Елена Узлюк, Юля Врублевская

Обычный таксист Юра подбирает на окраине Нежина пассажиров. Длинноногой Светке и ее сварливой маме Людмиле надо поехать в село Припутни, чтобы навестить бабушку. И главный герой несколько раз пожалеет, что остановил авто и подобрал незнакомок, ведь бесконечный день, полный курьезных приключений, может навсегда изменить его.

Смотрите трейлер к фильму "Припутни": видео