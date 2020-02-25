Интересные биографические фильмы, которые вы могли пропустить

Пожалуй, одним из самых интересных жанров в кинематографе является байопик, документальные биографические ленты. В таких фильмах вы не увидите художественного вымысла или созданной драмы для обостренного сюжета. В них будут только свежие реальные факты или давно известные истории, показанные под новым углом.

Биографические фильмы – это часто о чем-то неизвестном. К примеру, за несколько последних лет наибольшую популярность приобрели байопики о таких известных личностях, как Майкл Джексон, Харви Вайнштейн, Диего Марадона и других. Байопики – это фильмы о тех, кому удалось прославиться по-разному. Кто-то стал известным благодаря своим стараниям, а кто-то оказался "на устах" из-за запятнанной репутации.

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В этом материале редакция LifeStyle 24 подготовила для вас пять биографических фильмов с кардинально разными историями. Поэтому, если вы устали от супергеройских фильмов и хочется чего-то без прикрас и выдумок – лаконичная и познавательная подборка из пяти байопик-фильмов специально для вас!

Интересные биографические фильмы

"Вайнштейн" (Untouchable) (2019)

Жанр: докуметальный, биографический

Из цикла: взрослые фильме, снятые на реальных событиях

Режиссер: Урсула Макфарлейн

Рейтинг IMDb: 6,7

Синопсис: В центре сюжета документального фильма возникает один из самых известных голливудских режиссеров – Харви Вайнштейн. Ему удалось создать и одновременно предстать в эпицентре главного голливудского скандала XXI века. Харви Вайнштейн в течение 40 лет строил свою карьеру, шаг за шагом разрушая ее. Впрочем, о самодискредитации кинотворца стало известно лишь в октябре 2017 года. Документальный фильм "Вайнштейн" расскажет об истории успеха режиссера, о его первых шагах в шоу-бизнесе еще в 1970-х, а также о том, как 2017 год оказался для него переломным.

Более 100 женщин решились раскрыть темную сторону Вайнштейна. Они обвинили его в сексуальных домогательствах и откровенно рассказали о том, как в Голливуде "заминают" скандалы.

Вайнштейн: трейлер на украинском онлайн

"Диего Марадона" (Diego Maradona) (2019)

Жанр: биографический, спортивный

Режиссер: Азиф Кападиа

Рейтинг IMDb: 7,7

Сюжет: Фанаты спорта и футбола в частности будут поражены лентой об одном из самых известных футболистов мира – Диего Марадоне. Фильм расскажет о его жизни в целом, а также о фантастической карьере, которую ему удалось построить. Каждый, кто увлекается этим видом спорта, знает, что именно Марадона смог поставить высокую планку для последующих поколений. Его называют королем футбола. Если вы не знакомы с его биографией, просмотрите фильм "Диего Марадона" и вы поймете, почему его назвали таким прозвищем.

Диего Марадона: трейлер онлайн

"Паваротти" (Pavarotti) (2019)

Жанр: биографический, музыка

Режиссер: Рон Говард

Рейтинг IMDb: 7,5

Сюжет: Лучано Паваротти – самый известный оперный певец и лирический тенор прошлого века. Он прославился на весь мир благодаря своему вокальному таланту. Его голос – это сочетание легкости и фантастического звучания. Лучано Паваротти был востребованным на телевидении, поскольку его выступления часто транслировали, однако он оставался верным опере и академической манере пения.

Паваротти: трейлер на украинском онлайн

"Покидая Неверленд" (Leaving Neverland) (2019)

Жанр: документальный

Из цикла: взрослые фильме, снятые на реальных событиях

Режиссер: Дэн Рид (компании HBO и Channel 4)

Рейтинг IMDb: 7,0

Синопсис: Причиной фильма "Покидая Неверленд" стали события, произошедшие в 1993 году. Тогда 13-летний Джордан Чендлер обвинил поп-короля Майкла Джексона в сексуальном насилии. После этого певец опроверг заявление парня, урегулировал конфликт вне суда, выплатил компенсацию в размере 15 миллионов долларов, а также покрыв судебные расходы со стороны его семьи. Позже Джексона обвинили в растлении малолетних, однако в 2005 году суд оправдал поп-короля.

Так, в фильме "Покидая Неверленд" снимаются взрослые мужчины Вад Робсон и Джеймс Сейфчак, которые в возрасте 7 и 10 лет соответственно страдали от сексуального насилия со стороны Майкла Джексона. В течение четырех часов они рассказывают, как вместе с родителями находились на роскошном ранчо Неверленд, где все было создано для развлечения детей. На самом деле, они не только работали вместе с певцом, но и оставались ночевать в одной постели. И это не самое худшее, что произошло с тогда маленькими мальчиками. Только сейчас уже взрослые мужчины решилась рассказать обо всех подробностях совместно проведенного времени с легендой поп-музыки.

Покидая Неверленд: трейлер онлайн

"Аполлон-11" (Apollo 11) (2019)

Жанр: исторический, документальный

Режиссер: Тодд Дуглас Миллер

Рейтинг IMDb: 8,2

Сюжет: события разворачиваются 20 июля 1969 года. Космический корабль Аполлон-11 совершил посадку на поверхность Луны. Первая высадка человека на Луну стала одним из крупнейших событий в истории космонавтики. Подготовка к этой задаче длилась годами, специалисты несколько десятков раз ее корректировали. Многие не верили, что это возможно, потому критиковал экспедицию. В фильм попали фрагменты из уникальной видеопленки, которую никто никогда раньше не видел. Чтобы получить ее, съемочная команда работала с представителями НАСА и Национального архива США.

Аполлон-11: трейлер онлайн