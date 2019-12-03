Новые детали секс-скандала принца Эндрю: рекция Букингемского дворца

23 Читати новину українською
Принц Эндрю / Instagram /@hrhthedukeofyork

На днях предполагаемая жертва представителя королевской семьи дала компрометирующее интервью для телеканала BBC. Она подробно вспомнила первую встречу с сыном Елизаветы II и призвала общество принять ее позицию. Вместе с тем королевская семья в очередной раз опровергла все обвинения.

Вирджиния Джуффре недавно рассказала правду о сексуальном рабстве, в котором ее удерживал американский финансист Джеффри Эпштейн. Она в течение часа общалась с журналистами телеканала, в эфире которого давал интервью принц Эндрю несколько недель тому назад. Женщина рассказала, что в возрасте 17 лет была вынуждена вступать в интимные отношения с членом королевской семьи.

Читайте также: Королева отменила вечеринку к 60-летию принца Эндрю: детали

Вирджиния Джуффре призналась, что с герцогом Йоркским она впервые познакомилась 10 марта 2001 года. Тогда сексуальный преступник отправился с ней в Лондон, чтобы представить своему товарищу. Вместе они посетили VIP-секцию ночного клуба "Tramp", где принц умышленно заказал для несовершеннолетней водку и пригласил на танец. После этого они поехали в дом подруги Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

В машине Гислейн сказала, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри. И мне просто стало плохо,
– рассказала Джуффре.

Жертва утверждает, что после этого она занялась сексом с герцогом Йоркским. И обнародовала Вирджиния эту историю, чтобы общество не идеализировало и излишне не увлекалось королевской семьей, которая имеет свои пороки и закрывает глаза на нарушения личной свободы.

Это было ужасное время! Самое страшное за всю мою жизнь. Я подверглась насилию со стороны представителя королевской семьи. Я не могла понять, как высшие круги, влиятельные люди этого мира, которые управляют странами, могут допускать такое! И не только допускать, но и участвовать в этом,
– высказалась предполагаемая жертва.


Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / BBC

На компрометирующее интервью Букингемский дворец отреагировал моментально. Королевская семья поспешила опровергнуть слова женщины.

Полностью отрицается, что герцог Йоркский имел любые сексуальные контакты или отношения с Вирджинией Робертс Джуффре. Любые заявления об обратном являются ложными и необоснованными,
– объявлено в официальном сообщении.

Также в комментарии высказано сочувствие всем жертвам Джеффри Эпштейна и досаду от их с принцем Эндрю партнерства. А подобные действия своего бывшего товарища герцог считает недопустимым посягательством на человеческое достоинство.

Герцог глубоко сочувствует пострадавшим. Он надеется, что со временем они смогут вернуться к нормальной жизни. Герцог готов оказать помощь правоохранительным органам в проведении расследований, если возникнет необходимость. Герцог уже заявил, что не замечал, не становился свидетелем и не подозревал о таком поведении со стороны Джеффри Эпштейна,
– отметили представители королевской семьи.

 

Украина и Россия подписали договор о транзите нефти на 10 лет
сегодня
3484
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Секс-скандал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:01 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 42899
сегодня 13:23 Когда зажгут главную новогоднюю елку 2020 года в Киеве: дата
Юлія Турелик 140
сегодня 12:00 Зимний сезон: где в Украине можно бюджетно отдохнуть на горнолыжном курорте
Яніна Ткачук 1642
сегодня 09:00 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 6420
2 декабря 17:30 Тренды зимы 2019-2020: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 883
Новости
Больше новостей
Залиште відгук