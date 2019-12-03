Новые детали секс-скандала принца Эндрю: рекция Букингемского дворца
На днях предполагаемая жертва представителя королевской семьи дала компрометирующее интервью для телеканала BBC. Она подробно вспомнила первую встречу с сыном Елизаветы II и призвала общество принять ее позицию. Вместе с тем королевская семья в очередной раз опровергла все обвинения.
Вирджиния Джуффре недавно рассказала правду о сексуальном рабстве, в котором ее удерживал американский финансист Джеффри Эпштейн. Она в течение часа общалась с журналистами телеканала, в эфире которого давал интервью принц Эндрю несколько недель тому назад. Женщина рассказала, что в возрасте 17 лет была вынуждена вступать в интимные отношения с членом королевской семьи.
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Вирджиния Джуффре призналась, что с герцогом Йоркским она впервые познакомилась 10 марта 2001 года. Тогда сексуальный преступник отправился с ней в Лондон, чтобы представить своему товарищу. Вместе они посетили VIP-секцию ночного клуба "Tramp", где принц умышленно заказал для несовершеннолетней водку и пригласил на танец. После этого они поехали в дом подруги Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.
В машине Гислейн сказала, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри. И мне просто стало плохо,
– рассказала Джуффре.
Жертва утверждает, что после этого она занялась сексом с герцогом Йоркским. И обнародовала Вирджиния эту историю, чтобы общество не идеализировало и излишне не увлекалось королевской семьей, которая имеет свои пороки и закрывает глаза на нарушения личной свободы.
Это было ужасное время! Самое страшное за всю мою жизнь. Я подверглась насилию со стороны представителя королевской семьи. Я не могла понять, как высшие круги, влиятельные люди этого мира, которые управляют странами, могут допускать такое! И не только допускать, но и участвовать в этом,
– высказалась предполагаемая жертва.
Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / BBC
На компрометирующее интервью Букингемский дворец отреагировал моментально. Королевская семья поспешила опровергнуть слова женщины.
Полностью отрицается, что герцог Йоркский имел любые сексуальные контакты или отношения с Вирджинией Робертс Джуффре. Любые заявления об обратном являются ложными и необоснованными,
– объявлено в официальном сообщении.
Также в комментарии высказано сочувствие всем жертвам Джеффри Эпштейна и досаду от их с принцем Эндрю партнерства. А подобные действия своего бывшего товарища герцог считает недопустимым посягательством на человеческое достоинство.
Герцог глубоко сочувствует пострадавшим. Он надеется, что со временем они смогут вернуться к нормальной жизни. Герцог готов оказать помощь правоохранительным органам в проведении расследований, если возникнет необходимость. Герцог уже заявил, что не замечал, не становился свидетелем и не подозревал о таком поведении со стороны Джеффри Эпштейна,
– отметили представители королевской семьи.
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