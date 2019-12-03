Новые детали секс-скандала принца Эндрю: рекция Букингемского дворца

На днях предполагаемая жертва представителя королевской семьи дала компрометирующее интервью для телеканала BBC. Она подробно вспомнила первую встречу с сыном Елизаветы II и призвала общество принять ее позицию. Вместе с тем королевская семья в очередной раз опровергла все обвинения.

Вирджиния Джуффре недавно рассказала правду о сексуальном рабстве, в котором ее удерживал американский финансист Джеффри Эпштейн. Она в течение часа общалась с журналистами телеканала, в эфире которого давал интервью принц Эндрю несколько недель тому назад. Женщина рассказала, что в возрасте 17 лет была вынуждена вступать в интимные отношения с членом королевской семьи.

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Вирджиния Джуффре призналась, что с герцогом Йоркским она впервые познакомилась 10 марта 2001 года. Тогда сексуальный преступник отправился с ней в Лондон, чтобы представить своему товарищу. Вместе они посетили VIP-секцию ночного клуба "Tramp", где принц умышленно заказал для несовершеннолетней водку и пригласил на танец. После этого они поехали в дом подруги Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

В машине Гислейн сказала, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри. И мне просто стало плохо,

– рассказала Джуффре.

Change of timing for next week’s @BBCPanorama, as the programme is now an hour long. The Prince and the Epstein Scandal will now air at 9pm on @BBCOne on Monday 2 December. pic.twitter.com/bzKsLLO2iA — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) 27 листопада 2019 р.

Жертва утверждает, что после этого она занялась сексом с герцогом Йоркским. И обнародовала Вирджиния эту историю, чтобы общество не идеализировало и излишне не увлекалось королевской семьей, которая имеет свои пороки и закрывает глаза на нарушения личной свободы.

Это было ужасное время! Самое страшное за всю мою жизнь. Я подверглась насилию со стороны представителя королевской семьи. Я не могла понять, как высшие круги, влиятельные люди этого мира, которые управляют странами, могут допускать такое! И не только допускать, но и участвовать в этом,

– высказалась предполагаемая жертва.



Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю / BBC

На компрометирующее интервью Букингемский дворец отреагировал моментально. Королевская семья поспешила опровергнуть слова женщины.

Полностью отрицается, что герцог Йоркский имел любые сексуальные контакты или отношения с Вирджинией Робертс Джуффре. Любые заявления об обратном являются ложными и необоснованными,

– объявлено в официальном сообщении.

Также в комментарии высказано сочувствие всем жертвам Джеффри Эпштейна и досаду от их с принцем Эндрю партнерства. А подобные действия своего бывшего товарища герцог считает недопустимым посягательством на человеческое достоинство.

Герцог глубоко сочувствует пострадавшим. Он надеется, что со временем они смогут вернуться к нормальной жизни. Герцог готов оказать помощь правоохранительным органам в проведении расследований, если возникнет необходимость. Герцог уже заявил, что не замечал, не становился свидетелем и не подозревал о таком поведении со стороны Джеффри Эпштейна,

– отметили представители королевской семьи.