Фильмы марта: что посмотреть в кино в первый месяц весны

"Вы должны это увидеть!", – именно эту фразу мы хотим прокричать, когда смотрим на список мартовских премьер. Не будем скрывать, что в целом кинематограф поразит своих фанатов более чем двадцатью новыми картинами, однако редакция LifeStyle 24 выбрала семь, по нашему мнению и в соответствии с запросами любителей данного искусства, самых ожидаемых и самых стоящих фильмов.

Не изменяя традициям, выбор для зрителя, пришедшего в кинотеатр, будет довольно сложным, но одновременно лояльным. Сложным – потому что новинок от киногигантов будет много, а лояльным-потому что каждый сможет подобрать что-то на свой вкус.

Интересно: Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить

Фанатов украинского юмора ждет отечественная комедия "Свидание в Вегасе", для любителей "пощекотать себе нервы" подготовили хоррор "Тихое место 2", а для самых маленьких посетителей кинотеатра Disney и Pixar сняли чрезвычайно увлекательный мультфильм "Вперед". Поэтому, усаживайтесь удобнее и приглашаем к просмотру трейлеров вышеперечисленных лент.

Премьеры марта

"Вперед" (Onward)

Феерическое открытие мартовских премьер представители украинских кинотеатров доверили творению от Disney и Pixar. Поэтому, готовьтесь погрузиться в магический мир и вместе с героями прожить их неповторимую историю.

Самым интересным моментом в создании мульта "Вперед" было зарождение идеи. Концепция картины пришла к режиссеру и сценаристу проекта Дэну Скенлону в особый для него момент. Предыстория: отец Дэна Скенлона умер, когда ему был всего лишь 1 год, а его брату – три. Поэтому, если бы не фото, он не помнил его вообще. Впрочем, будучи уже взрослым, он услышал голос отца на аудиозаписи. В тот же момент к нему пришла идея создать мультфильм "Вперед", главными героями которого предстают два эльфа, будто Дэн и его брат.



Постер к мультфильму "Вперед" / IMDb

Жанр: фэнтези, драма, комедия, приключения, семейный

Рейтинг IMDb: 6,7

Мировая премьера: 18 февраля

Премьера в Украине: 5 марта

Сюжет: в магическом мире, полном чудес и магии, живут двое братьев-эльфов. Однако со временем их пребывание в комфортной среде несколько изменилось, ведь мир не стоит на месте. Даже странные существа, которые имеют отдельное место на планете ощущают на себе изменения, с которыми ежедневно сталкиваются обычные люди. Для братьев-эльфов появление телефонов, машин и других современных устройств – нечто необычайное и неизведанное. Поэтому они отправляются в длинное путешествие на своем старом фургончике, во время которой планируют найти ответы на все вопросы и найти отца, который давно погиб.

Вперед: трейлер на украинском онлайн

"Эмма" (Emma)

Наконец в украинском прокате появится долгожданная экранизация всемирно известного романа Джейн Остин с одноименным названием. Произведение английской писательницы стало источником вдохновения для многих представителей киноиндустрии. По его мотивам было создано 5 театральных постановок, 3 полнометражных фильма и 8 сериалов. Фильм "Эмма" в 2020 году станет четвертой лентой, которая пополнит категорию "кино" с участием главной героини романа.

Главные роли в фильме "Эмма" сыграли Аня Тейлор-Джой, Миа Гот, Билл Найи, Джош о'Коннор и Джонни Флинн.



Постер к фильму "Эмма" / IMDb

Жанр: драма, комедия, экранизация

Рейтинг IMDb: 6,8

Мировая премьера: 18 февраля

Премьера в Украине: 5 марта

Сюжет: События разворачиваются при дворе богатой женщины, владелицы роскошного поместья Хартфилд и просто красавицы Эммы Вудхаус. Ее харизма позволяет ей влиять на жизнь других, а она охотно этим пользуется и решает судьбы других вместо них самих. Она засватала всех холостяков и одиноких подруг, однако сама до сих пор не замужем. Как-то в ее руки попала, пожалуй, самая сложная ситуация – ее знакомая Гарриет Смит не слишком богата, не имеет образования и происходит из неизвестной семьи. Гарриет не вышла замуж за фермера, который любит ее до беспамятства, надеясь на брак с мистером Элтоном. Только его, к сожалению или к счастью, не интересует "серая мышка" Смит. Он хочет попасть в сердце богатой и красивой Эммы.

Эмма: трейлер на украинском онлайн

"Свидание в Вегасе"

В марте ценители киноискусства получат возможность просмотреть не только новенькие американские картины, но и качественную украинскую комедию – "Свидание в Вегасе". Так называемое роуд-муви или дорожное кино украинская команда снимала не только в Украине, но и в пустынях Невады, в Соединенных Штатах Америки. Ну, и, кроме украинских артистов, к съемкам привлекли иностранных знаменитостей, среди которых Эрик Робертс и Вадим Галыгин.

Главные роли в ленте сыграли Оля Полякова, Марина Дьяконенко, Никита Бычков-Андриевский, Владимир Остапчук, Вадим Галыгин, Михаил Кукуюк, Вова и Эрик Робертс.



Оля Полякова в фильме "Свидание в Вегасе" / Фото из открытых источников

Жанр: комедия

Премьера в Украине: 5 марта

Сюжет: События разворачиваются вокруг двух менеджеров рекламных агентств – Артема и Оксаны, которые встретились во время командировки. Каждый из них летит в Лас-Вегас с целью подписать контракт с очень важным клиентом.

Артем – харизматичный мужчина, которому без лишних усилий удается уговаривать людей делать то, что ему нужно. Оксана – тоже непростая девушка с такими же задатками, которая летит в американский город, чтобы провести презентацию клиенту. После того, как Артем узнает, что у его новой знакомой такая же цель, как у него, он решает помешать ей всеми возможными способами. Их обоих снимают с рейса и теперь перед ними новая задача – добраться из Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса и опередить соперника.

Свидание в Вегасе: трейлер на украинском онлайн

"Бладшот" (Bloodshot)

Любимец миллионов, звезда легендарной франшизы "Форсаж", вин Дизель, вскоре появится на большом экране в образе сверхчеловека. Он сыграет главную роль в фильме "Бладшот", который станет первым фильмом в будущей киновселенной Valiant.

Работа над экранизацией одноименного комикса началась в 2012 году, когда студия Columbia Pictures приобрела права на съемки фильма по его мотивам. Что интересно, впервые Бладшот появился на страницах журналов еще в 1992 году, а "получил жизнь" – в 1989 году. Его создали экс-редактор Marvel Comics Джим Шутер и бизнесмен Стив Масскарски.

Кроме Вин Дизеля, главные роли в фильме достались Эйси Гонсалес, Сэму Хьюену, Гаю Пирсу, Тоби Кеббеллу и Талула Райли.



Постер к фильму "Бладшот" / IMDb

Жанр: фантастика, боевик, драма

Рейтинг IMDb: 6,2

Мировая премьера: 21 февраля

Премьера в Украине: 12 марта

Сюжет: Рэй Гаррисон жил обычной жизнью среднестатистического семьянина. Однако вследствие тяжелого ранения его и его жену убили. Впрочем, Рею суждено воскреснуть благодаря секретной группе ученых. Они использовали усиленные нанотехнологии и их подопытный стал сверхчеловеком. Другими словами, он превратился в биотехнологического убийцу Бладшота. В новой жизни Рэй – суперсолдат. Он тренируется вместе с другими ребятами и понимает, что в его руках сверхмощное оружие – его суперсила. Однако в какой-то момент Рэй начинает вспоминать все, что было с ним в прошлой жизни. Ему удается вспомнить, что его любимую жену убили, после чего он становится одержимым жаждой мести.

Бладшот: трейлер на украинском онлайн

"Толока"

Баллада Тараса Шевченко "У тієї Катерини", написанная в 1848 году, получила экранизацию в виде полнометражного фильма под названием "Толока". Режиссер Михаил Ильенко впервые подумал про фильм по балладе в 1967 году. Впрочем, первые шаги к реализации своей мечты режиссер сделал в 2012 году, когда принял участие в конкурсе Госкино. За сценарий к ленте "Толока" сел автор идеи Михаил Ильенко, а вот кресла продюсеров заняли Филипп Ильенко, Андрей Ризоль и Марианна Новикова.

Роль Екатерины досталась Иванне Ильенко, а ее коллегами по съемочной площадке стали Дмитрий Линартович, Богдан Бенюк, Сергей Романюк, Олег Примогенов, Мирослав Гай и другие украинские звезды.



Постер к фильму "Толока" / Новое Время

Жанр: исторический, экранизация

Премьера в Украине: 12 марта

Сюжет: В фильме 2020 года, снятом по балладе Шевченко, Екатерина, о которой писал поэт, также предстает главной героиней. Ей удалось покорить сердца сразу трех казаков. Однако она решила не выбирать среди них кого-то одного, а довериться судьбе. Екатерина пообещала выйти замуж за того парня, которому удастся вызволить ее брата из плена. Пытаясь выполнить задание любимой, двое воинов погибли, а третьему удалось спасти пленного родственника. Впрочем, как оказалось, он не был братом Екатерине, а был ее возлюбленным. Как развивались события фильма дальше и какими деталями удивит экранизация сможете увидеть в кино уже с 12 марта.

Толока: трейлер на украинском онлайн

"Тихое место 2" (A Quiet Place: Part II)

Американский хоррор "Тихое место 2" является официальным продолжением первой части с одноименным названием. Оригинальная версия фильма получила бешеный успех в прокате, учитывая, что на создание было потрачено около 17 миллионов долларов, а кассовые сборы превысили 340 миллионов долларов. Студия Paramount Pictures мгновенно объявила о создании сиквела. Съемочная группа первого фильма вернулась к своим креслам для работы над вторым. Так, за режиссуру и написание сценария для "Тихого места 2" взялся Джон Красински.

Главные роли вновь исполнили Эмили Блант, Джон Красински, Миллисенд Симондс и Ноа Джуп.



Постер к фильму "Тихое место 2" / IMDb

Жанр: ужасы, научно-фантастический

Рейтинг IMDb: отсутствует

Мировая премьера: 20 марта

Премьера в Украине: 19 марта

Сюжет: События второй части фильма вновь разворачиваются вокруг семьи, которой пришлось пережить все ужасы вторжения инопланетян в их жизнь. В сиквеле Эбботы будут продолжать бороться за свою спокойную и упорядоченную жизнь. Однако в этой части им придется еще больше узнать про инопланетян, которые являются опасными из-за реакции на звук, и о том, что они не единственные их враги. Семьи Эббот выпадет познакомиться с выжившими после захвата планеты.

Тихое место 2: трейлер на украинском онлайн

"Мулан" (Mulan)

Киностудия Disney готова презентовать один из своих самых ожидаемых проектов 2020 года – картину "Мулан". Лента является частичным римейком на одноименный мультфильм 1998 года, а в основу сюжета положена китайская легенда о смелой китайской девочке Фа Мулан. Представители Disney сообщили об адаптации этих проектов еще в 2010 году, однако старт процесса несколько раз переносили из-за определенных обстоятельств. К примеру, актрису, сыгравшую главную роль, выбирали из тысячи претенденток. Главными условиями от Disney была не только соответствующая национальность девушки, но и владение понятным английским языком и боевыми искусствами.

В феврале 2017 года студия наконец назвала имя режиссера проекта. Работать над фильмом "Мулан" доверили Ники Каро. Роль храброй Фа Мулан исполнила Лю Ифей. Другие роли достались Донни Йену, Джете Ли, Гун Ли, Джейсону Скотту Ли, Розалинде Чао и Уткаршу Амбудкару.



Постер к фильму "Мулан" / IMDb

Жанр: приключения, драма, семейный

Рейтинг IMDb: отсутствует

Мировая премьера: 9 марта

Премьера в Украине: 26 марта

Сюжет: Иногда на хрупкие женские плечи выпадают тяжелые испытании, от которых некуда деться. Так случилось с Фа Мулан, которая выросла в обычной китайские семьи. Девушка готовилась к свадьбе и не могла предположить, что все это будет должна оставить после указа императора Китая. По его велению, один человек из каждой семьи должен вступить в армию для защиты своей страны от северных захватчиков. В семье Мулан есть только один человек и тот – больной отец, который когда-то был военным. Смелая Фа Мулан решает выдать себя за молодого парня и идти защищать родной край. Девушка и подумать не могла, что почувствует в этом свое призвание.

Мулан: трейлер на украинском онлайн