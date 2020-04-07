Фильмы апреля, премьеры которых перенесли из-за пандемии коронавируса

В Голливуде даже не берутся подсчитывать убытки, которые нанесла пандемия коронавируса. До сих пор остаются закрытыми сотни кинотеатров, поэтому громкие премьеры апреля 2020 года пришлось отменить. Какие киноленты не вышли на экран в этом месяце и известны ли новые даты их выхода – узнавайте в LifeStyle 24.

"Новые мутанты" (The New Mutants)

Запланированная премьера – 2 апреля

Новая дата выхода – пока неизвестна

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В закрытой клинике силой удерживают детей со сверхспособностями. Все потому, что они не умеют управлять своим даром. Однако мутанты никак не хотят быть подопытными ученых вечно, поэтому объединяются, чтобы найти способ выйти на волю.

Смотрите трейлер к фильму "Новые мутанты": видео

"Мой шпион" (My Spy)

Запланированная премьера – 2 апреля

Новая дата выхода – пока неизвестна

Спецагент Джей-Джей с треском провалил предыдущее задание, поэтому ему поручают слежку за одной семьей. Однако в первый же день мужчину рассекречивает 9-летняя Софи. Чтобы не провалить эту миссию, спецагент должен научить школьницу всему, что знает.

Смотрите трейлер к комедии "Мой шпион": видео

"007: Не время умирать" (No Time to Die)

Запланированная премьера – 9 апреля

Новая дата выхода – 12 ноября

Джеймс Бонд, которого в пятый раз сыграл актер Дэниэл Крэйг, решил наконец отдохнуть от своей работы и доверить спасение мира другим агентам. Однако на Ямайке его находит правозащитница Феликс Лейтер. Она рассказывает агенту 007 об исчезновении ученого, который может уничтожить мир. И хоть агент 007 не хочет возвращаться к делу, все же не отказывает Феликс в помощи.

Смотрите трейлер к фильму "007: Не время умирать": видео

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"Вивариум "(Vivarium)

Запланированная премьера – 9 апреля

Новая дата выхода – пока неизвестна

Молодая пара, Том и Джемма, мечтают наконец начать жизнь в собственном доме и впоследствии иметь детей. Они выбирают, казалось бы, приветливый район с одинаковыми домами. Странный риелтор предлагает дом номер 9. Но после отказа Том и Джемма словно попадают в лабиринт: куда бы они не ехали на машине, все равно попадают в к этому дому. Горючее заканчивается, поэтому пара должна переступить порог мистического места.

Смотрите трейлер к фильму "Вивариум": видео

"Джуди" (Judy)

Запланированная премьера – 16 апреля

Новая дата выхода – пока неизвестна

Это история о певице Джуди Гарленд, карьера которой началась с роли в "Волшебнике страны Оз". К 30-летию ленты звезда отправляется в турне, не зная, что оно будет последним в ее жизни.

Смотрите трейлер к фильму "Джуди": видео

"Лесси возвращается домой" (Lassie Come Home)

Запланированная премьера – 16 апреля

Новая дата выхода – пока неизвестна

12-летний мальчик Флориан должен попрощаться со своей собакой Лесси. Его родители приобрели жилье, в котором нет места для домашних животных. Поэтому знаменитую собаку ждут новые приключения.

Смотрите трейлер к фильму "Лесси возвращается домой": видео

"Казка старого мельника"

Запланированная премьера – 16 апреля

Новая дата выхода – пока неизвестна

Это новый украинский фильм, который достоин внимания киноманов. По сюжету, господин Адам – воин, готовый противостоять любым врагам. Вернувшись с очередной битвы, он видит деревню, охваченную злыми чарами. На помощь ему приходит Коля, который стремится не только спасти односельчан, но и влюбить в себя дочь воина – Хрыстю.

Смотрите трейлер к фильму "Казка старого мельника": видео

"Авангард" (Ji xian feng)

Запланированная премьера – 23 апреля

Новая дата выхода – пока неизвестна

Успешный китайский бизнесмен Цинь Гуоли похищен в Лондоне. Группа наемников с названием "Арктические волки" не скрывают, что причастны к преступлению. Операцию по спасению бизнесмена возглавляет лучший агент Тан Хуантинг, которого сыграл Джеки Чан.

Смотрите трейлер к фильму "Авангард": видео

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"Антебеллум" (Antebellum)

Запланированная премьера – 23 апреля

Новая дата выхода – пока неизвестна

Писательница Вероника Хенли должна разгадать загадку, чтобы выжить. Для этого главная героиня окунется одновременно в прошлое и будущее и увидит события, которые, казалось бы, ее не касаются.

Смотрите трейлер к фильму "Антебеллум": видео

"Охота" (The Hunt)

Запланированная премьера – 23 апреля

Новая дата выхода – пока неизвестна

12 людей просыпаются на поляне и не понимают, как они туда попали. Оказывается, незнакомцы стали мишенями для богачей, которые решили устроить жестокую охоту. Однако игра меняется, когда одна из будущих жертв находит оружие.

Смотрите трейлер к фильму "Охота": видео

"Неизбранные дороги" (The Roads Not Taken)

Запланированная премьера – 23 апреля

Новая дата выхода – пока неизвестна

Все события в фильме показывают один обычный день. Главный герой Лео страдает от деменции: у него воспоминания сплетаются с реальностью. Чтобы помочь ему, в дом приезжает дочь Молли. Их визит к врачу был бы обычным, если бы Лео понимал, куда и зачем он едет.

Смотрите трейлер к фильму "Неизбранные дороги": видео

"Союз зверей: Спасение двуногих" (Pets United)

Запланированная премьера – 30 апреля

Новая дата выхода – пока неизвестна

В сказочном городе Робо-Сити всем руководят работы, поэтому порядок здесь безупречен. Однако в один момент их целью становятся бездомные животные, которыми занимается собака Роджер. Противостоять нападению бездушных машин берутся отчаянные животные.

Смотрите трейлер к мультфильму "Союз зверей: Спасение двуногих": видео

"Чёрная Вдова" (Black Widow)

Запланированная премьера – 30 апреля

Новая дата выхода – 6 ноября

Главная героиня Наташа, или же "Чёрная Вдова" – знаменитая шпионка и супергерой. Фильм раскроет историю событий в "Первом мстителе: Противостояние", когда она отправляется в "Красную комнату" – место бывших тренировок. Наташа хочет разрушить систему и не дать другим девушкам повторить ее судьбу. Воспоминания и "призраки" прошлого становятся помехой миссии.

Смотрите трейлер к фильму "Чёрная Вдова": видео