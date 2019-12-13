Новые подробности: жена Владимира Остапчука намекнула на причину развода

После разрыва супруги никак не комментировали противоречия в своих отношениях. Однако бывшая супруга знаменитого украинского телеведущего Елена Войченко все же не сдержалась и приоткрыла завесу на подробности семейной жизни. Она эмоционально отреагировала на новое сообщение Остапчука, прокомментировав, что устала прощать самовлюбленность и измены.

Одной из самых резонансных светских новостей осени стал развод Владимира Остапчука с женой Еленой Войченко. Пара не афишировала никаких причин такого решения и убеждала, что благодарна друг другу за 12 лет брака. Однако сейчас они требуют перемен и готовы отдельно начать новый этап своей жизни.

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Но на днях известный украинский телеведущий поделился своими взглядами о верном окружении на личной странице в инстаграме. Он отметил, что порой надо внимательнее присмотреться к тем людям, которые находятся рядом, чтобы убедиться, что они все еще с тобой при любых обстоятельствах.

Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто еще остается на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда все рушится,

– высказался Владимир Остапчук.

Эти сердечные признания вызвали не менее эмоциональный ответ Елены Войченко. Она оставила большой комментарий под сообщением звездного бывшего мужа.

Иногда ты бежишь за кем-то каждый раз, когда он бежит. Иногда ты прислушиваешься, каждый раз, когда он молчит. Иногда ты стоишь на стороне предателя каждый раз, когда он снова и снова изменяет, иногда ты прощаешь неправильные решения и раз за разом отстраиваешь то, что разрушил. Иногда ты стоишь на его стороне настолько долго, что становишься не просто пустым местом, а преградой... Иногда он ничего не видит, кроме "Я",

– написала бывшая жена телеведущего.

Позже женщина удалила свой откровенный комментарий. Однако ее ответ наталкивает на истинную причину развода. Елена устала прощать мужу ошибки, устала от того, что его внимание сосредоточено прежде всего на нем самом, а не на любящей жене и детях. Сам Владимир не скрывал, что сейчас для него в приоритете карьера.

Стоит заметить, что партнерша Владимира Остапчука на проекте "Танцы со звездами" Илона Гвоздева тоже не обошла вниманием чистосердечное признание телеведущего.

Иногда, а точнее всегда, нужно оставаться человеком, быть честным и проще, и тогда, возможно, за тобой будут бежать, прислушиваться к тебе, стоять на твоей стороне и, в итоге, стоять на твоей стороне, когда о тебе все забудут,

– отметила танцовщица.

Что известно о разводе Владимира Остапчука?

25 октября Украина была потрясена от новости: Владимир Остапчук и Елена Войченко решили развестись. Телеведущий официально подтвердил все слухи, а в сети появилось заявление на расторжение брака. Согласно документу, истцом был Владимир Остапчук.

В обращении Владимир Остапчук намекнул, что любовь на расстоянии не выдержала испытания. Ведущий живет на две страны – в Украине и в Канаде.