Новые приключения любимых персонажей: сеть покоряет первый трейлер "Истории игрушек 4"

Первый трейлер к анимационному фильму "История игрушек 4" (Toy Story 4) появился в сети накануне, 19 марта. Видеоролик показывает, какие приключения будут ожидать давно любимых и новых персонажей в четвертой части анимационной киноленты.

Трейлер к четвертой части анимационного фильма появился на YouTube-канале знаменитой студии Disney. За сутки после публикации ролик собрал более 13 миллионов просмотров. Премьера фильма "История игрушек 4" (Toy Story 4) в Украине запланирована на 14 июня 2019 года.

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По сюжету компьютерно-анимационного фильма, приключения пластмассового ковбоя Вуди продолжаются даже после перееду в новый дом. Его жизнь и жизнь рейнджера Базза в очередной раз переворачивается с ног на голову. К тому же, коллекция игрушек пополняется, и в их компании появляется герой с именем Форки. Ковбой Вуди вместе с новым персонажем отправляется в долгое путешествие, где их ждет множество приключений.

Смотреть трейлер к мультфильму "История игрушек 4" (Toy Story 4): видео