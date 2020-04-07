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Новые снимки принца Гарри и Меган Маркл оценивают в 100 тысяч долларов: детали

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За фото принца Гарри и Меган Маркл готовы заплатить 100 тысяч долларов / Instagram / @theroyalfamily

С тех пор, как супруги выступили с намерением отойти от королевских обязанностей, в сети появляются их фото только с официальных мероприятий. Однако после переезда в Лос-Анджелес Меган и Гарри прекратили публиковать собственные кадры, а папарацци открыли настоящую охоту за эксклюзивными снимками.

Похоже, супруги, которые стремились к независимости от британской монаршей семьи, решили держать свою личную жизнь за семью печатями. На отсутствии публичных выходов пары сказалась не только вспышка коронавируса, но и тайный переезд из Канады в Лос-Анджелес, который паре все же не удалось скрыть от СМИ.

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Несмотря на то, что имена Меган и Гарри до сих пор не исчезают из заголовков в прессе, публике приходится довольствоваться только архивными фото. Опытный калифорнийский фотограф Марк Карлофф уверяет, что местные папарацци уже давно открыли настоящую охоту за эксклюзивными снимками семьи возле нового поместья в Малибу.

Для издания The Times он заявил, что первая качественная фотография семьи в новом американском поместье может стоить 100 тысяч долларов – больше двух с половиной миллионов гривен. Он убежден, что фотографы не оставят Меган и Гарри в покое после отмены карантинного режима.

На них будут охотиться ежедневно, по крайней мере, в течение первых нескольких месяцев. У них просто не будет возможности выйти из дома и не быть сфотографированными,
– отметил Марк Карлофф.

Стоит отметить, что в конце марта в СМИ появилась информация, что супруги перебрались из Канады, где провели последние несколько месяцев своей семейной жизни, в Калифорнию. Меган и Гарри временно переехали в Лос-Анджелес. Жить они будут недалеко от Голливуда в изоляции. Предполагают, что их новое жилье находится в Малибу.

Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Принц Гарри Меган Маркл
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