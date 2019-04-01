Новые существа и уничтожения: появился новый трейлер к фильму "Годзилла II Король монстров"

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Кадр из фильма "Годзилла II Король монстров"
Кадр из фильма "Годзилла II Король монстров" / IMDb

Кинокомпания Warner Bros обнародовала очередной трейлер к фантастическому боевику "Годзилла II Король монстров" (Godzilla: King of Monsters). Ожидаемая премьера картины состоится уже этой весной.

Новый трейлер к фильму "Годзилла II Король монстров" (Godzilla: King of Monsters) кинокомпания Warner Bros опубликовала на своем YouTube-канале.

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В видеоролике зрители могут заметить, что во второй части появятся несколько новых монстров, которые снова будут пытаться уничтожить все живое.

По сюжету, события разворачиваются в то время, когда приближается конец света. Монстры, которые тысячи лет прятались в разных уголках мира, вышли на Землю, чтобы разрушить все на своем пути. Титан Годзилла решил довести дело до конца и не собирается останавливаться, если не достигнет своей цели. Криптозоологическое агентство "Монарх" не имеет достаточно сил, чтобы бороться против монстра, поэтому призывает к борьбе Родана, Мотру и трехглавого Кинг Гидора. Именно они будут бороться против Годзиллы, а человечеству придется отойти в сторону, чтобы выжить.

Смотреть трейлер к фильму "Годзилла II Король монстров": видео

 

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Теги: LifeStyle Кино
Источник: LifeStyle 24
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