8 новых украинских фильмов, которые можно легально смотреть в онлайн

Украинская киноиндустрия стремительно развивается и постепенно покоряет мир. Не меньший успех отечественные фильмы получают в онлайн-прокате. Особенно во время карантина тысячи людей ищут новинки, которые не успели увидеть в кинотеатрах. Поэтому журналисты LifeStyle 24 подобрали 8 украинских фильмов, которые стоят вашего внимания.

За последние несколько лет украинская киноиндустрия не прекращает удивлять. Качественные комедии, драмы и исторические фильмы – чего только не найти среди новинок отечественного кино. Сейчас десятки фильмов можно легально посмотреть онлайн. На что стоит обратить внимание и какие новинки лучше не обделять вниманием – узнавайте в материале LifeStyle 24.

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"Домой"

Жанр: драма

Режиссер: Нариман Алиев

Главные актеры: Ахтем Сейтаблаев и Ремзи Билялов

Рейтинг IMDb: 7,7

Фильм стал дебютным в карьере талантливого режиссера Наримана Алиева. Кинолента "Домой" рассказывает трогательную историю крымского татарина Мустафы, который узнает о смерти старшего сына Назима. Мужчина уходит из аннексированного Крыма в Киев, чтобы вернуть домой младшего отпрыска и забрать на полуостров тело старшего, чтобы похоронить его по мусульманским традициям.

"Сейчас у каждого из нас есть время остановиться и наедине со своими мыслями осмыслить важность родных, которые находятся рядом или далеко. Надеюсь, этот фильм, который является интимным высказыванием о семье, родине и нашей нелегкой судьбе на пути к внутреннему согласию, поможет переосмыслить эти вещи. Потому что кому мы будем нужны, если не друг другу?"– прокомментировал киноленту Нариман Алиев.

Смотрите трейлер к фильму "Домой": видео

"Преданная"

Жанр: мелодрама, история, любовь

Режиссер: Кристина Сиволап

Главные актеры: Марианна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцкий

Рейтинг IMDb: 7,5

События в фильме разворачиваются в 1868 году в городе Станиславове, что сейчас – Ивано-Франковск. Однажды элитный дом доктора Ангера сгорает. В жутком пожаре погибает его жена. Мужчина решает сам воспитывать двух девочек, которые выжили – родную дочь Аделю и дочь домашних рабочих Стефанию. Девушки растут вместе и уже не знают, кем приходятся друг другу – сестрами, подругами или девушкой и подчиненной. Аделя выходит замуж и отношения между женщинами меняются.

Смотрите трейлер к фильму "Преданная": видео

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"Безумная свадьба 2"

Жанр: комедия

Режиссер: Влад Дикий

Главные актеры: Назар Заднепровский, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Леся Самаева, Александр Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян

Рейтинг IMDb: 6,2

Это продолжение комедийной истории об обычной украинской семье. Прошел год, как крестьянин Василий Сердюк устроил свадьбу своей дочери Екатерины. Девушка вышла замуж за темнокожего француза. Но прошло время и мужчине нужно готовиться ко второй свадьбе: на этот раз замуж он отдает младшую дочь. Да и здесь не обойдется без сюрпризов!

Фильм "Безумная свадьба 2" наполнен юмором и курьезными сценами, из-за которых невозможно удержать смех.

Смотрите трейлер к фильму "Безумная свадьба 2": видео

"Мои мысли тихие"

Жанр: комедия, драма

Режиссер: Антонио Лукич

Главные актеры: Ирма Витовская, Андрей Лидаговский

Рейтинг IMDb: 8,6

Звукорежиссер Вадим всю жизнь мечтает покинуть Украину и уехать за границу. И такая возможность у него появилась. И нужно всего лишь записать звуки карпатских животных. Перспективный проект захватывает его, потому Вадим отправляется в путешествие. И все бы обошлось без приключений, если бы в пути его не сопровождала мама, которая вносит немного приземленности и повседневного быта в его жизнь.

Смотрите трейлер к фильму "Мои мысли тихие": видео

"Захар Беркут"

Жанр: драма, история

Режиссер: Ахтем Сейтаблаев, Джон Винн

Главные актеры: Роберт Патрик, Андрей Исаенко, Цегмид Церенболд, Томми Флэнаган, Олег Волощенко, Поппи Дрейтон, Алекс МакНиколл

Рейтинг IMDb: 7,3

Это непревзойденная экранизация произведения Ивана Франко. События происходят в 1241 году, когда Монгольская орда истребляет все на своем пути. Дойдя до Карпат, войско захватчиков останавливается. Эту возможность используют братья Беркуты, которые попадают во вражеский лагерь и освобождают пленных. Но это разгневало хана, который находит предателя среди местных и тайный проход между горами. Теперь он стремится уничтожить украинцев, не зная, что войско Захара Беркута готово к противостоянию.

Смотрите трейлер к фильму "Захар Беркут": видео

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"Цена правды"

Жанр: драма, триллер

Режиссер: Агнешка Холланд

Главные актеры: Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Джозеф Моул, Кеннет Крэнэм, Яков Ткаченко, Олег Драч

Рейтинг IMDb: 6,8

Биографический фильм "Цена правды" расскажет о жутких событиях 1933 года. Советник премьер-министра Великобритании и журналист Гарет Джонс приезжает в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. Главный вопрос – есть ли Голодомор. Знакомая журналиста Ада Брукс раскрывает ему ужасную правду о Советском Союзе. Чтобы убедиться в преступлениях Сталина, Гарет Джонс отправляется в Украину. Но какую цену придется заплатить за правду?

Смотрите трейлер к фильму "Цена правды": видео

"Запрещенный"

Жанр: драма, биография

Режиссер: Роман Бровко

Главные актеры: Дмитрий Ярошенко, Диана Розовлян, Евгения Гладий, Олег Масленников, Карина Шереверова, Виталий Салий

Рейтинг IMDb: 7,2

Это история о легендарном поэте Василии Стусе, который не мог мириться с бесправным положением украинцев в Советском Союзе. Литератор бросает вызов системе и решает говорить, о чем миллионы предпочитают молчать. Несмотря на постоянное давление и угрозы, Василий Стус не останавливается. Даже когда на кону – семейное счастье с любимой женой.

Смотрите трейлер к фильму "Запрещенный": видео

"Голая правда"

Жанр: комедия

Режиссер: Александр Беляк

Главные актеры: Дмитрий Ступка, Ксения Мишина, Андрей Джеджула, Слава Каминская, Богдан Юсипчук, Полина Василина

Рейтинг IMDb: 5,4

Андрей приглашает друзей отдохнуть в Одессе. В это время он открывает в курортном городе развлекательный клуб, поэтому интересные вечера компании гарантированы. Здесь каждый может выбрать себе игру, выбирая определенную комнату. Гости заведения же захотели не типичное развлечение, поэтому выбрали интересную комнату, где стоит настоящий детектор лжи. Поэтому у каждого есть возможность испытать друга и поставить пикантный вопрос.

Смотрите трейлер к фильму "Голая правда": видео

Где можно легально смотреть украинские фильмы

Это, пожалуй, самый распространенный вопрос украинцев, которые хотят легально смотреть новые фильмы. Сейчас существуют несколько онлайн-кинотеатров. В частности, это:

Takflix

Sweet.TV

Megogo

OLL.TV

В подборку вошли не все отечественные новинки, который вышли на экраны в 2019 – 2020 годах. На сайтах онлайн-кинотеатров представлено больше кинолент, которые непременно вам понравятся. Поэтому выбирайте работы отечественных режиссеров и проведите вечер с украинским кино!