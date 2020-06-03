Недавно автор популярного сериала "Черное зеркало" Чарли Брукер заявил, что нового сезона пока не будет, поскольку мир стал слишком безрадостным для этого из-за пандемии COVID-19. Однако рекламное агентство Мадрида Brother ad school решило показать людям, что 6 сезон телешоу – это и есть наша реальность.

Дизайнеры разместили рекламу на зеркальной поверхности с говорящей надписью – "6 сезон. Доступен сейчас, всюду", пишет издание Designboom.

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Отметим, с начала карантина в соцсетях распространяются мемы, что человечество сейчас живет в новом сезоне сериала "Черное зеркало". Именно это и использовали в Испании и разместили на автобусных остановках наружную рекламу.

В Brother ad school прокомментировали, что прошли месяцы с тех пор, как все, что происходит в мире, кажется еще одним длинным эпизодом телешоу.

На Netflix 5-й сезон — последний, который вы можете посмотреть. Шестой происходит в реальном мире,

– отметили в испанском агентстве.



Наружная реклама так называемого нового сезона сериала / Фото Designboom

Стоит ли ожидать 6-й сезон сериала "Черное зеркало"

Напомним, что шоуранер "Черного зеркала" Чарли Брукер отложил выход нового сезона на неопределенное время. По его словам, мир и так испытывает сильный стресс из-за пандемии коронавируса, поэтому вряд ли люди готовы к новым сериям.

"Не думаю, что сейчас людям будет интересно смотреть о разложении общества, поэтому я не работаю сейчас ни над одним из эпизодов", – добавил он.

Что известно о "Черном зеркале"?Это британский научно-популярный сериал, снятый в жанре антиутопии. Первый сезон вышел на экраны в 2011 году.



Телешоу показывает последствия воздействия новейших технологий на человечество. Сериал стал популярным из-за правдоподобности некоторых сюжетов и жутких историй в каждом эпизоде, которые могут случиться с людьми в будущем.

Смотрите трейлер пятого сезона сериала "Черное зеркало": видео