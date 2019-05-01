Новый "ангел" Victoria's Secret Алексина Грэм поделилась обнаженным снимком: горячий кадр (18+)

29-летняя рыжеволосая английская модель, которой удалось пополнить ряды знаменитых "ангелов", часто радует своих фанатов откровенными фото. Так, на днях Алексина Грэм опубликовала сексуальный кадр, на котором позировала полностью обнаженной.

Раздеться перед камерой, да еще и для представительницы бельевого бренда, – не составляет больших трудностей. Однако красиво подать кадр и предстать так, чтобы иметь сексуальный, а не дерзкий вид, надо уметь. Одна из новых "ангелов" Victoria's Secret Алексина Грэм могла бы давать уроки, ведь на ее странице в Instagram преобладают горячие фотографии, на каждой из которых она выглядит просто великолепно.

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Новым черно-белым снимком 29-летняя модель поделилась накануне, 30 апреля. Звезда подиумов позировала обнаженной, сидя на деревянной скамейке на фоне нью-йоркских небоскребов. Одной рукой Алексина Грэм прикрыла грудь, а другой придерживала свое густые рыжие волосы. "Вибрации вторника", – прокомментировала фото английская модель.



Алексина Грэм / Instagram / @alexinagraham