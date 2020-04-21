Чего ждать от нового "Бэтмена": интересные детали о супергеройском фильме
Уже в 2021 году на большой экран выйдет новый фильм о Бэтмене. Режиссером кинопроекта выступил Мэтт Ривз, который не прекращает удивлять публику все новыми деталями. Что же сейчас известно о супергеройской новинке кино – узнавайте в материале LifeStyle 24.
Сюжет нового "Бэтмена"
Киноленты о Бэтмене уже давно имеют бешеную популярность. Впервые о супергерое узнали из знаменитых комиксов, а в 1989 году вышла первая экранизация этой истории, которая покорила весь мир. Сейчас готовят к выходу 11-ю по счету киноленту, которая, по предварительным прогнозам, будет иметь большой успех в прокате.
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Автором фильма, как и сценария, стал талантливый режиссер Мэтт Ривз. Чтобы раскрыть скрытые детали жизни Бэтмена, он решил создать трилогию. По его замыслу, фильм будет существенно отличаться от предыдущих и иметь более детективный сюжет.
У меня ушло два года на эту историю. Она загадочная, очень продуманная мной и коллегами. Сюжет уже не изменится, а вот тон рассказа – возможно. Дело в том, что фильм настолько масштабный, что при его создании появляются новые идеи развития тех или иных сцен, – рассказал Мэтт Ривз.
Готэм в новом "Бэтмене" всколыхнет серия таинственных смертей. Следовательно, Бэтмен начнет распутывать загадочное дело, узнавая все новые детали о своем городе. Кроме этого, супергероя ждут немалые испытания, а на кону окажется не только его жизнь, но и дело всей жизни.
В фильме будет сразу несколько злодеев, с которыми и будет бороться Бэтмен. Именно их он будет подозревать в жутких убийствах.
Актерский состав
Поразил зрителей и актерский состав киноленты. Режиссер Мэтт Ривз решил пригласить на съемки звезду "Сумерек" Роберта Паттинсона. Немало поклонников франшизы заинтригованы таким решением, ведь не могут представить его в роли Бэтмена. Сейчас авторы проекта опубликовали первый тизер, в котором показали нового супергероя.
Смотрите тизер к фильму "Бэтмен": видео
Кроме этого, к созданию киноленты присоединились и другие голливудские актеры.
Главные актеры нового "Бэтмена" и их роли:
- Роберт Паттинсон – миллионер Брюс Уэйн, Бэтмен.
- Энди Серкис – дворецкий и помощник Бэтмена Альфред Пенниуорт.
- Колин Фаррел – Освальд Кобблпот (Пингвин).
- Зои Кравиц – Селина Кайл (Женщина-кошка, возлюбленная Бэтмена).
- Джон Туртурро – Кайрмайн Фальконе.
- Пол Дано – Эдди Нэштон (Загадочник).
- Питер Саргсгаард – окружной прокурор Гил Колсон.
- Джеффри Райт – глава полиции Джим Гордон.
- Алекс Фернс – комиссар Пит Сэвидж.
Премьера фильма
Из-за пандемии коронавирус съемки нового "Бэтмена" пришлось отложить. По словам Мэтта Ривза, до эпидемии успели отснять четвертую часть киноленты. Съемочную площадку разместили в Великобритании.
Ожидалось, что фильм выйдет на большой экран в июне 2021 года. Уже известно, что монтаж фрагментов кинопроекта уже начали, однако авторы нового "Бэтмена" не успеют завершить все работы вовремя. Поэтому в конце апреля объявили новую дату выхода – 1 октября 2021 года.
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