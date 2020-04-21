Чего ждать от нового "Бэтмена": интересные детали о супергеройском фильме

Уже в 2021 году на большой экран выйдет новый фильм о Бэтмене. Режиссером кинопроекта выступил Мэтт Ривз, который не прекращает удивлять публику все новыми деталями. Что же сейчас известно о супергеройской новинке кино – узнавайте в материале LifeStyle 24.

Сюжет нового "Бэтмена"

Киноленты о Бэтмене уже давно имеют бешеную популярность. Впервые о супергерое узнали из знаменитых комиксов, а в 1989 году вышла первая экранизация этой истории, которая покорила весь мир. Сейчас готовят к выходу 11-ю по счету киноленту, которая, по предварительным прогнозам, будет иметь большой успех в прокате.

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Автором фильма, как и сценария, стал талантливый режиссер Мэтт Ривз. Чтобы раскрыть скрытые детали жизни Бэтмена, он решил создать трилогию. По его замыслу, фильм будет существенно отличаться от предыдущих и иметь более детективный сюжет.

У меня ушло два года на эту историю. Она загадочная, очень продуманная мной и коллегами. Сюжет уже не изменится, а вот тон рассказа – возможно. Дело в том, что фильм настолько масштабный, что при его создании появляются новые идеи развития тех или иных сцен, – рассказал Мэтт Ривз.

Готэм в новом "Бэтмене" всколыхнет серия таинственных смертей. Следовательно, Бэтмен начнет распутывать загадочное дело, узнавая все новые детали о своем городе. Кроме этого, супергероя ждут немалые испытания, а на кону окажется не только его жизнь, но и дело всей жизни.

В фильме будет сразу несколько злодеев, с которыми и будет бороться Бэтмен. Именно их он будет подозревать в жутких убийствах.

Актерский состав

Поразил зрителей и актерский состав киноленты. Режиссер Мэтт Ривз решил пригласить на съемки звезду "Сумерек" Роберта Паттинсона. Немало поклонников франшизы заинтригованы таким решением, ведь не могут представить его в роли Бэтмена. Сейчас авторы проекта опубликовали первый тизер, в котором показали нового супергероя.

Смотрите тизер к фильму "Бэтмен": видео

Кроме этого, к созданию киноленты присоединились и другие голливудские актеры.

Главные актеры нового "Бэтмена" и их роли:

Роберт Паттинсон – миллионер Брюс Уэйн, Бэтмен.

Энди Серкис – дворецкий и помощник Бэтмена Альфред Пенниуорт.

Колин Фаррел – Освальд Кобблпот (Пингвин).

Зои Кравиц – Селина Кайл (Женщина-кошка, возлюбленная Бэтмена).

Джон Туртурро – Кайрмайн Фальконе.

Пол Дано – Эдди Нэштон (Загадочник).

Питер Саргсгаард – окружной прокурор Гил Колсон.

Джеффри Райт – глава полиции Джим Гордон.

Алекс Фернс – комиссар Пит Сэвидж.

Премьера фильма

Из-за пандемии коронавирус съемки нового "Бэтмена" пришлось отложить. По словам Мэтта Ривза, до эпидемии успели отснять четвертую часть киноленты. Съемочную площадку разместили в Великобритании.

Ожидалось, что фильм выйдет на большой экран в июне 2021 года. Уже известно, что монтаж фрагментов кинопроекта уже начали, однако авторы нового "Бэтмена" не успеют завершить все работы вовремя. Поэтому в конце апреля объявили новую дату выхода – 1 октября 2021 года.