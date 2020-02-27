Новый челлендж от Эминема: рэпер предлагает превзойти его рекорд
Легендарный американский рэпер в соцсетях запустил #GodzillaChallenge. Все желающие смогут принять участие и побороться с Эминемом в скорости чтения рэпа.
Об этом исполнитель сообщил на своей странице в твиттере. Рэпер выложил видеоролик, в котором зачитал свой новый трек Godzilla, и призвал фанатов превзойти его рекорд.
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Пользователи, которые хотят присоединиться к #GodzillaChallenge, должны выполнить фрагмент песни Godzilla из нового альбома Эминема Music to Be Murdered By, записать на видео и выложить в социальные сети. Певец пообещал распространить видео и наградить призами лучших участников.
В января 2020 года Эминему удалось превзойти самого себя и установить новый рекорд по чтению рэпа. В треке Godzilla, который музыкант записал совместно с исполнителем Juice WRLD, он зачитал 229 слов за 30 секунд. Эксперты подсчитали, что за одну секунду он произнес 7,6 слов.
Видео: клип Eminem feat Juice WRLD на песню Godzilla
Фанаты рэпера сразу подхватили челлендж и начали публиковать видео со своим исполнением известного трека.