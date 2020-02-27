Новый челлендж от Эминема: рэпер предлагает превзойти его рекорд

Легендарный американский рэпер в соцсетях запустил #GodzillaChallenge. Все желающие смогут принять участие и побороться с Эминемом в скорости чтения рэпа.

Об этом исполнитель сообщил на своей странице в твиттере. Рэпер выложил видеоролик, в котором зачитал свой новый трек Godzilla, и призвал фанатов превзойти его рекорд.

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Пользователи, которые хотят присоединиться к #GodzillaChallenge, должны выполнить фрагмент песни Godzilla из нового альбома Эминема Music to Be Murdered By, записать на видео и выложить в социальные сети. Певец пообещал распространить видео и наградить призами лучших участников.

“Fill ‘em with the venom and eliminate ‘em” @triller #GodzillaChallenge is on. Who can spit it? Reposting + got prizes for my favorites. https://t.co/jWfW83X7P8 pic.twitter.com/jKMpJH7nw7 — Marshall Mathers (@Eminem) February 25, 2020

В января 2020 года Эминему удалось превзойти самого себя и установить новый рекорд по чтению рэпа. В треке Godzilla, который музыкант записал совместно с исполнителем Juice WRLD, он зачитал 229 слов за 30 секунд. Эксперты подсчитали, что за одну секунду он произнес 7,6 слов.

Видео: клип Eminem feat Juice WRLD на песню Godzilla

Фанаты рэпера сразу подхватили челлендж и начали публиковать видео со своим исполнением известного трека.

Thank you @Eminem for not only inspiring me as an artist but also pushing rap to new heights this shit crazy. #GodzillaChallenge



Ps) Let's rap together #Melanincholy #Themiserablegenius pic.twitter.com/fD0YcHgOp4 — $pic Jam£s #FreePuertoRico (@MiserableGenius) February 25, 2020

This was the first day i heard the song. #GodzillaChallenge pic.twitter.com/7Mt6aR8SAA — GЯΣY (@unknowngxds) February 25, 2020