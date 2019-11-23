Новый фильм о Майкле Джексоне от продюсера "Богемной рапсодии"

Британский основатель кинокомпании GK Films Грэм Кинг сумел добиться разрешения на съемку в поместье поп-короля и прав на использование его хитов во время экранизации. В партнеры он выбрал лауреата премии Оскар сценариста Джона Логана. Режиссеры утверждают, что не будут обходить скандальные ситуации в биографической ленте.

О скандальной репутации поп-иконы известно немало. Только в этом году прогремел в Голливуде документальный фильм "Покидая Неверленд". Не успели утихнуть споры между одиозным режиссером Дэном Ридом и представителями юридической компании Джексона, как нашелся новый смельчак, что стремится пролить свет на жизнь Майкла Джексона.

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Фильм "Покидая Неверленд" получил экранизированное опровержение от семьи певца "Неверленд из первых рук". Близкое окружение Майкла Джексона утверждает, что понятия не имело о компрометирующей съемке ленты. Именно поэтому кинопродюсер с блестящей репутацией Грэм Кинг добился официального разрешения от представителей фонда наследия Майкла Джексона. Он планирует охватить всю жизнь легенды от детской популярности до трагической смерти в июне 2009 в возрасте 50 лет.

Грэм Кинг вошел в историю мирового кинематографа, экранизируя историю успеха британской рок-группы "Queen" в фильме "Богемная рапсодия". Над фильмом о жизни поп-звезды он будет работать совместно с британским драматургом Джоном Логаном. Они уже выпустили совместно потрясающе успешную биографическую работу "Авиатор", которая завоевала пять Оскаров.

Кинопродюсер Грэм Кинг / Getty Images