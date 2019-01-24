Новый формат: "Анну Каренину" переснимут в стиле "Сплетницы" – неожиданные детали

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Сериал "Анна Каренина" получит новую адаптацию
Сериал "Анна Каренина" получит новую адаптацию / Колаж: 24 канал

Культовый роман Толстого "Анна Каренина" получит очередную экранизацию, однако в новой адаптации. Главная героиня предстанет в образе современной Нью-Йоркской женщины, которой предстоит пережить настоящую драму в личной жизни.

Знаменитое творение Толстого "Анна Каренина" до сих пор не оставляет равнодушными ценителей классики и невероятных историй о настоящей любви. Так, его роман был экранизирован уже более 10 раз. В каждом из фильмов события тех времен и саму Анну было воспроизведено по-особому, однако ни в одном из них история не превращалась в адаптацию с новым сюжетом.

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Как сообщает иностранное издание Deadline, канадская кинокомпания Entertainment One намерена снять сериал "Анна Каренина" в совершенно другом формате. В его основу ляжет произведение современной писательницы Дженни Ли, который она написала, опираясь на культовый роман Толстого, но учитывая настоящее время. Книга будет издана в 2020 году, однако о дате премьеры пока ничего не известно.

По сюжету сериала, Анну Каренину сыграет актриса американо-корейского происхождения. Главная героиня будет проживать в современном мире в суетливом Нью-Йорке и будет настоящей модницей. Иностранные СМИ сравнивают обновленную Анну с персонажем из сериала "Сплетница" (Gossip Girl), которой предстоит пережить драматическую историю любви. Перед ней будет непростой выбор: парень, который нравится ее родителям или, возможно, бойфренд, который может стать самой большой любовью ее жизни.

Теги: LifeStyle Кино Книги
Источник: Lifestyle
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