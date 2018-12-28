Новый год 2019: что нельзя делать в этот день

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Новый год 2019: что нельзя делать в этот день
Новый год 2019: что нельзя делать в этот день / 24 канал

Новый год 2019 не за горами! В предвкушении праздника предлагаем вам тщательно подготовиться к проведению Нового года и узнать, что категорически нельзя делать и какие блюда нельзя готовить.

Издавна наши предки верили, что новогодняя ночь наделена магическими силами, а Вселенная посылает нам сильные энергетические потоки. Каждый из нас ждет в Новый год чуда, загадывая желания под бой курантов.

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С началом нового года человек чувствует себя гораздо увереннее. Однако, в новогоднюю ночь есть много суеверий и примет, которых стоит придерживаться, чтобы провести весь год счастливо и радостно.

Новый год 2019: что нельзя делать в этот день

1. Нельзя встречать Новый год с пустыми карманами и долгами.

2. Нельзя работать в канун Нового года и после него.

3. Нельзя выносить мусор в новогоднюю ночь, ведь можете накликать в дом беду.

4. На праздничном столе не должно быть раков, крабов или омаров. Поскольку эти животные имеют свойство пятиться назад: ваши старые проблемы в новом году, возможно, не удастся решить.

5. Перед Новым годом нельзя пришивать пуговицы – иначе и в следующем году не избавитесь от старых проблем.

6. Не стоит покупать мелкие товары, разве что подарки, потому что в новом году не будет крупных покупок.

Що не можна робити на Новий рік 2019
Что нельзя делать на Новый год 2019

7. Нельзя встречать Новый год в неубранной квартире.

8. Нельзя в новогоднюю ночь ругаться и кричать.

9. Не рекомендуется, чтобы новогодний стол был пустым.

10. Не загадывайте в новогоднюю ночь желание с частицей "не". Например, вместо "не быть бедным" загадайте "быть богатым".

11. Не надевайте на Новый год старые вещи, а также черные. Лучше наденьте что-то праздничное и нарядное.

12. Не дарите никому на Новый год книги.

Новый год 2019: как блюда нельзя готовить

На новогодний стол в 2019 году нельзя готовить блюда из свинины. Откажитесь от блюд из молочных поросят, буженины, сала, холодца, сосисок, колбас, паштетов, бекона и ветчины. Рекомендуется избегать желейных десертов, ведь для производства желатина часто используют свиные голени.

Можно приготовить птицу, любые виды мяса, кроме свинины, все виды рыбы. Разрешается большое количество зелени, овощные салаты, разнообразные бутерброды и тарталетки, фрукты и десерты, алкогольные напитки, соки и воды.

Теги: LifeStyle Новости культуры Новогодние праздники Традиции
Источник: 24 канал
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