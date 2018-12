Новогодние праздники в Киеве: куда пойти?

Приближается сказочная пора новогодних праздников. Город рядится в яркие украшения. Его жители оставляют свои дома, чтобы насладиться волшебством праздничной поры. Если вы не знаете, куда пойти на веселую зимнюю прогулку, эта подборка создана именно для вас.

Зимняя Страна на ВДНХ 2018-2019

Место проведения: ВДНХ

8 декабря – 10 марта

свободный вход

Нет в Киеве места более пропитанного атмосферой праздника, чем "Зимняя Страна на ВДНХ". Прошлой зимой парк порадовал более полумиллиона посетителей своими развлечениями. Организаторов вдохновил их прошлогодний успех, поэтому они решили расширить свой проект. В этом году темой парка станут история и традиции украинского Рождества.

Локация будет украшена новогодней иллюминацией и декорациями, а на входе будет обустроена необычная фотозоне. Для гостей парка будут открыты: резиденция известной фабрики елочных игрушек, "Замок ледовых скульптур", уникальная экспозиция "Ледниковый период", каток, горки, праздничная ярмарка и многое другое. Выпить глинтвейна и побаловать себя вкусностями можно на фудкорте в традиционном украинском стиле.

Paradiz Новогодний Движ

Freedom Hall

11 Вчера, 18:00

300-500 грн./Заказать билеты

Творческое объединение Paradiz подготовило чрезвычайное праздничное шоу! На сцену Freedom Hall выйдут с десяток артистов, чтобы поделиться своим новогодним настроением. Гостей праздника ждет много открытий и эксклюзивных премьер. Волшебная Алиса Панчук представляет музыкальный клип, а победительница Международного фестиваля Екатерина Сибирцева представит публике новый хит.

Также для в программе выступления специальных гостей: Mama Rika, Роман Веремейчик, Алина Башкина, Андрей Бойко, DiAna, группа SAHA и Инин Басилая.

Новогодняя музыкальная платформа

Национальный дворец искусств "Украина"

18 декабря, 19:00

590-2750 грн./Заказать билеты

Скоро вы узнаете имена 25 лучших певцов 2018 года. Все это время Музыкальная платформа отслеживала музыкальные новинки, чтобы в конце года наградить лучших артистов. В Национальном дворце искусств "Украина" состоится награждение главных хитов года. Звездные исполнители еще раз выступят с любимыми песнями слушателей на новогоднем концерте.

Вы сможете насладиться яркими постановками от Ирины Билык, Светлана Тарабарова, Натальи Могилевской и многих других. Все выступления пройдут под аккомпанемент симфонического оркестра.

Подпольный стендап: XL. Новогодний выпуск

Дом Кино

21 декабря, 20:00

150-350 грн./Заказать билеты

Для тех, кто к концу года хочет хорошо посмеяться, в Доме Кино пройдет вечер взрослых шуток! Если вам больше 18 лет и вы готовы к острому юмора, не пропустите этот Подпольный стендап. Перед зрителями выступят лучшие комики столицы: Свят Загайкевич, Сергей Липко, Дядя Женя и другие! Вы сможете принять участие в комедийной импровизации, загадывая артистам тематику для шуток. Целый вечер постановки юмористов сопровождать живая музыка! Это отличный повод познакомиться с культурой стендапа и оценить современную украинскую комедию!

New Year Hits

Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского

23 декабря, 19:00

190-480 грн./Заказать билеты

В этом году дух Рождества оживет в концертном зале Консерватории. Музыканты подготовили для слушателей двухчасовой концерт новогодних хитов. По этому поводу талантливый дуэт Павла Игнатьева и Катико Пурцеладзе создал праздничную музыкальную программу из отборных произведений. Со сцены прозвучат любимые джазовые мотивы, новогодние шлягеры и знаменитый во всем мире украинский "Щедрик". Очаровательным дополнением в атмосфере вечера станет водная анимация Ангелины Золотой!

Christmas Jazz Songs – Sinatra

дом Архитектора

24 декабря, 19:00

225-500 грн./Заказать билеты

Накануне праздника Национальный Академический духовой оркестр исполнит для гостей рождественские хиты иконы американской музыки. Marco Concert не могли оставить свою любимую публику без подарка. Поэтому в этом году они создали вечер, посвященный праздничных американском певцу - Фрэнку Синатре! Его песни и Рождество стали почти синонимами. Не одно поколение успело встретить Рождественский вечер под культовый "Let it Snow", поэтому не теряйте возможности отпраздновать Новый Год в американском стиле.

Зимний вечер с классикой

Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского

28 декабря, 19:00

150-480 грн./Заказать билеты

Национальный ансамбль солистов "Киевская камерта" также подготовили подарок для киевлян и гостей столицы. Музыканты выступят на сцене Консерватории с праздничной программой произведений великих классиков. В новогодний репертуар коллектива вошли лучшие произведения Бриччиальди, Штрауса, Чайковского и других великих композиторов. Еще больше добавит красок концерта и окунет зрителя в атмосферу праздника водная анимация от Ангелины Золотой.

Aniko Dolidze Big Band

Caribbean Club

29 декабря, 19:00

180-860 грн./Заказать билеты

За несколько дней до Нового Года вы сможете насладиться зимней сказкой Merry Christmas Swing в исполнении Анико Долидзе! Со сцены вживую прозвучат выдающиеся Jingle Bells, Let It Snow, Have Yourself A Merry Little Christmas, Christmas Time Is Here и многие другие знакомых праздничных хитов. Долидзе выполняет популярные песни в оригинальной манере, придавая им особый шарм. Зрителей ждет замечательная новогодняя атмосфера и уникальный вокал непревзойденной исполнительницы.

За 5часов до Нового Года

Международный центр культуры и искусств

31 декабря, 19:00

300-700 грн./Заказать билеты

За несколько часов до праздника новогодним настроением слушателей будет управлять известный дирижер Виктор Гуцало. Под его уверенным руководством Национальный оркестр народных инструментов представит свою праздничную программу из лучших классических композиций. В зале прозвучат произведения выдающихся художников: Штрауса, Леонтовича и Чайковского. НЕ останутся слушатели без новогодних хитов. Для еще большей атмосферности музыканты поднимутся на сцену в праздничных костюмах, чтобы подарить слушателям ощущение зимней сказки.

Главная Новогодняя ночь страны 2019

Stereo Plaza

31 декабря, 21:00

7000-15000 грн./Заказать билеты

Для тех, кто всегда мечтал встретить Новый Год среди звезд, "Квартал-Концерт" организует праздничную вечеринку в Stereo Plaza! Всю ночь вас будут развлекать самые яркие представители украинского шоубиза. Вас ждет юмористическая шоу-программа от "Женского квартала", зажигательное выступление группы "НеАнгелы" и загадочный Секретный Гость вечера.

Этой сказочной ночи ваши мечты осуществятся и под бой курантов вы поднимете бокалы вместе с замечательными Еленой Кравец, Евгений Кошевой, Юрием Горбуновым и Катей Осадчей!

