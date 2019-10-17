Новый год 2020: какой будет главная елка Украины и празднование в Киеве – фото

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Новый год 2020 Киев: какой будет главная елка страны 2020 – фото
Каким будет празднование новогодних праздников в Киеве / Иллюстративное фото

До Нового 2020 года чуть больше двух месяцев. Организаторы уже раскрыли секреты празднований в Киеве: на Софийской площади традиционно установят главную елку страны и будут отмечать классическое европейское Рождество в немецком стиле.

Куратор проекта Folk Ukraine, который занимается организацией новогодних празднований в Киеве, Игорь Добруцкий рассказал "Сегодня", что действа в столице будут громкими и интересными.

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Какой будет главная елка Украины в 2020 году?

Организаторы планируют установить на Софийской площади в Киеве не искусственную, а живую елку. Однако, она может быть сборной, как и в 2019-м.

Елку сделаем очень пышной, такой, как ставят в Германии. Ведь праздник Нового года должен быть настоящим, а он без живой елки таким не будет. Ее украсим яркими игрушками по мотивам немецких сказок,
– подчеркнул Добруцкий.

Торжественно зажгут новогоднюю елку страны 2020 19 декабря, в День святого Николая.

Где и какие новогодние празднования запланированы в Киеве?

В столицу Украины из Европы должен приехать Санта Клаус. На Софийской площади будет построен специальный павильон, посвященный этому сказочному персонажу.

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Сама площадь будет украшена яркой иллюминацией, а декор будет преимущественно в красных, зеленых и золотых цветах. На ней построят новогодний городок с домиками, где можно будет полакомиться вкусной едой, напитками и приобрести сувениры.

На всей территории установим большие яркие арки и арт-объекты, красивую сцену. Мы запланировали очень много сказочных фотозон по мотивам немецких сказок. Могу сказать, что так красиво мы еще не украшали Софийскую площадь на Новый год. Все будет очень красочно и сказочно,
– рассказал куратор проекта Folk Ukraine.


Макет празднования Нового года-2020 на Софийской площади / фото Folk Ukraine, "Сегодня"

На Контрактовой площади тоже появится новогодний городок и построят красивый огромный каток, площадь которого составит тысячу метров.

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Еще одна новогодняя локация в Киеве – Подол. Там празднования будут в гончарном стиле.

"В этом году на Подоле праздник будет посвящен Гончарной культуре Опошни и Полтавской области. Там можно будет увидеть керамические изделия, детские игрушки. В стилистике Опошни будет украшена елка и фотозоны вокруг нее", – добавил Добруцкий.


План новогодних празднований на Подоле / фото Folk Ukraine, "Сегодня"

Куда ходить на новогодние концерты в столице?

Концерты в центре Киева и в новогоднем городке будут проходить каждый день с 19 декабря, после торжественного открытия главной елки. Их можно будет посмотреть в будни до 22 часов вечера, а в выходные – до 23 часов.

Концерты также будут проходить ежедневно на Контрактовой площади. Там планируют устроить фестиваль диджеев.

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Автор: Лия Бонавская
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Новости культуры Традиции Новогодние праздники
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