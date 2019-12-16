Где в Киеве встретить Новый год: подборка самых интересных мероприятий

Приближается сказочная пора новогодних праздников, поэтому мы подготовили для вас праздничную программу. Город наряжается в яркие украшения, а его жители оставляют свои дома, чтобы насладиться волшебством праздничной поры. Если вы не знаете, куда пойти на веселую зимнюю прогулку и где провести новогоднюю ночь, то эта подборка создана именно для вас.

Возможно, из-за погоды это не достаточно ощутимо, однако рождественско-новогодние праздники неустанно приближаются. Куда идти за праздничным настроением и где искать вдохновение, если на улице мало снега, читайте в нашей подборке.

К теме: Куда пойти в Киеве в декабре: афиша самых интересных событий

Программа на Новый год 2020

Большой новогодний концерт

Кирха Святой Екатерины, ул. Лютеранская, 22

31 декабря, 18:00

Стоимость: 399 – 699 гривен

Купить билеты

Чайковский, Штраус, Пьяццолла, Вивальди – магический саундтрек к новогодним праздникам. Услышать классику вживую можно будет на новогоднем концерте в Кирсе Святой Екатерины. За виртуозное исполнение отвечает национальный камерный ансамбль "Киевские солисты" – победители международного конкурса в Берлине, лауреаты и победители Гран-при Международного конкурса оркестров в Вене и активные гастролеры по миру.



Большой новогодний концерт

Выставка Plastikwood и Urban Space 500

Urban Space 500, ул. Бориса Гринченко, 9

31 декабря 22:00

Стоимость: 500 гривен

Купить билеты

Арт-группа Plastikwood вместе с городским пространством Urban Space 500 предлагают избавиться от пакетов, которые уже скоро станут вне закона, и войти в новый год без пакетного груза. Outlowed Plastic – это выставка, которая имеет целью привлечь внимание киевлян к необходимости заботиться о своем окружении, сортируя мусор, чтобы он не попадал на полигоны, а также проинформировать о предстоящих законодательных измененихя, которые коснутся каждого из нас. Ведь уже с 1 января 2022 начнется новая жизнь – жизнь без пакетов.



Выставка Plastikwood и Urban Space 500

Поэтому выставка торжественно будет открыта в новогоднюю ночь на вечеринке White Tie New Year в любимом городском заведении всех творческих, социально активных и открытых людей – Urban Space 500. В новогоднюю ночь выставку дополнит световая инсталляция, а музыкальной атмосферы придаст творческое объединение DJBuro, в частности, специальным гостем ночи станет группа JUNKET. Выставка "Outlowed Plastic" будет открыта в городском пространстве до 14 января, а событие и инсталляция пройдут в новогоднюю ночь.

Новый год в Зимней Стране на ВДНХ

Станция метро "Выставочный центр"

31 декабря, с 22:00 до 4:00

Стоимость: вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 гривен

Жаждете совершить путешествие во времени? Тогда присоединяйтесь к празднованию Нового года в волшебный компании киевского ВДНХ. В программе: музыка детства и юности – диско 80-х, отчаянные 90-е и поп-открытие 2000-х, а также интересная развлекательная программа для взрослых и детей, розыгрыши и конкурсы. Музыкальное сопровождение вашего путешествия обеспечит DJ Саня Дымов.

Читайте также: Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники

Зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края"

ВДНХ, станция метро "Выставочный центр"

12 декабря – 18 января, время сеансов уточняйте

Стоимость: 250 – 2499 гривен

Купить билеты

5D-шоу нового формата "Winterra. Легенда сказочного края" – это удивительная история, которая восхитит взрослых и поразит детей. Визуальные спецэффекты, впечатляющие декорации и потрясающая игра профессиональных актеров перенесут вас в волшебную страну Winterra, где магия случается постоянно и с каждым.

Не пропустите! Куда пойти зимой в Киеве: подборка самых ярких событий

Фестиваль гигантских китайских фонарей

Ландшафтный парк "Певческое поле"

13.12 – 02.02, с 16:00 до 22:00

Купить билеты

Ежедневно у вас есть возможность попасть на фестиваль восточной культуры, который будет проходить на Певческом поле. Главная особенность мероприятия – более 30 гигантских инсталляций, подсвеченных изнутри. Также в рамках фестиваля работают анимационные зоны и праздничная ярмарка, а в выходные разворачивается яркая шоу-программа.

Новогоднее шоу Waterland

МВЦ, станция метро "Левобережная"

25 декабря – 5 января

Стоимость: 250 – 750 гривен

Купить билеты

Самое современное оборудование, 24-метровые фонтаны, бассейн на 170 тонн воды, световые и звуковые эффекты, LED-экраны – новогоднее шоу Waterland имеет все, чтобы поразить вас. Просто представьте: сцена-трансформер, которая меняется на водную гладь и поднимает вверх тысячи фонтанов, волшебные медузы и русалки, незабываемые трюки. Аква-балет и лазерное шоу, которые одинаково впечатляющи и для детей, и для взрослых.

Disney On Ice. Холодное сердце

Станция метро "Дворец спорта"

3 – 6 января

Стоимость: от 399 гривен

Купить билеты

Только 4 дня новогодних праздников в Киеве впервые покажут ледовое шоу DISNEY ON ICE. Вы же точно видели или хотя бы слышали о мультфильме "Холодное сердце"? Так вот, оригинальную историю Дисней о двух королевских дочерях Анне и Эльзе воссоздадут в необычном театрализованном шоу на льду. Нереальные костюмы, профессиональные фигуристы, виртуозные движения, атмосферная музыка и спецэффекты – в восторге будут не только дети, но и взрослые.

Читайте также: Холодное сердце: где смотреть сказочную историю в Киеве