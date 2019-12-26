Где отпраздновать Новый год в теплых странах: подборка незабываемых мест
Надоели оливье, снег, мороз и прочие атрибуты традиционного празднования Нового года? А как насчет того, чтобы вместо рождественской елки украшать пальму? Если вы всегда хотели встретить Новый год под шум моря – LifeStyle24 расскажет как это сделать.
Провести новогодний отпуск на теплом побережье возможно! Более того, для этого не всегда нужно тратить много денег.
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Где встретить Новый год 2020 на море
- Египет
Это, наверное, один из самых бюджетных вариантов для отдыха зимой. А если повезет приобрести "горящий" тур, то празднование обойдется не дороже, чем в Европе. Однако лучше забронировать отель заранее или купить тур. Так вы 100% отпразднуете Новый год на берегу Красного или Средиземного морей.
Новый год 2020 в Египте
Выбирая отель, обратите внимание на его расположение. Хотя зимой погода в Египте радует, но от сильных ветров можно спрятаться только в бухте.
Самыми популярными бухтами в Египте являются:
- Наама-Бей;
- Шарм-ель-Майя;
- Рас-ум-ель-Сид.
Бухта Рас-ум-ель-Сид в Египте
Какую бухту выбрать?
- Бухта Наама-Бэй идеально подойдет для тех, кто хочет отдохнуть с детьми. Также она славится своими великолепными песчаными пляжами и пологим заходом в море.
- Шарм-эль-Майя – небольшая бухта, которая также является безветренной, ведь с трех сторон ее защищают горы. У бухты расположен район Старого города с его основной достопримечательностью: Старым рынком. Там местные торговцы продают самые разнообразные вещи. Поэтому вы вполне можете почувствовать весь арабский колорит.
- Бухта Рас-ум-эль-Сид также небольшая, однако известна невероятно богатым подводным миром.
- Кипр
В декабре и январе температура на Кипре несколько прохладная и редко поднимается выше 20 градусов тепла. Поэтому купаться в Средиземном море может не получиться. Однако красивая природа и умеренные цены на жилье не оставят вас равнодушными.
Больше о красивейших местах на Кипре – читайте в материале 24 канала.
К тому же, из Украины можно легко и дешево добраться до Кипра. Перелеты в Ларнаку осуществляет венгерский лоукостер Wizz Air из Киева (аэропорт "Жуляны") или Львова.
Новый год 2020 на Кипре
Новогодние праздники на Кипре длятся две недели. И начинается празднование с 23 января по 6 февраля. Это всегда весело, интересно и невероятно душевно. У киприотов существует множество замечательных новогодних традиций, которые придают их праздникам изюминку. Например, на Новый год принято наряжаться в карнавальные костюмы, петь песни, колядовать, надевать маски, разрисовывать лица, танцевать и водить хороводы вокруг украшенной елки.
Также на Кипре существует своя традиция – каждый год группа дайверов спускаются на дно Средиземного моря и украшают там елку. Новогоднее дерево опускают на глубину в 40 метров. Такое действо происходит уже четыре года подряд. Елка расположена в районе Фамагусты у берега Ксилофагов.
Новогодняя елка на дне Средиземного моря
- Таиланд
А вот в Таиланде температура в новогоднюю ночь может подняться до 31 градуса выше нуля. С 14 апреля 2019 года виза в Таиланд украинцам не нужна! Надо только купить билеты на самолет и забронировать жилье. К слову, в Таиланд можно улететь прямым рейсом или с пересадкой.
Прямой рейс:
- МАУ.
С пересадками:
- Emirates – через Дубай (ОАЭ).
- Etihad – через Абу-Даби (ОАЭ).
- FlyDubai – через Дубай (ОАЭ).
- Cathay Pacific – через Гонконг.
- Qatar Airways – через Доху (Катар).
- China Southern Airlines – через Гуанчжоу (Китай).
- Air Astana – через Астану и Алматы.
- Turkish Airlines – через Стамбул.
Новый год 2020 в Таиланде
О том, как бюджетно отдохнуть в Таиланде – читайте здесь.
В Таиланде масштабно отмечают Новый год: устраивают карнавалы, запускают салюты и празднуют до утра. Вечером 31 декабря все идут в буддистские храмы, по традиции выпускают на волю рыб и птиц, а также слушают рассказы монахов о священном законе.
Празднование Нового года в Таиланде
- Турция
И хотя зимний отдых в Турции несколько отличается от летнего, туристов там в этот период отнюдь не меньше. Температура в Турции достигает 15 градусов тепла, поэтому искупаться в море вряд ли удастся. К слову, Турция перешла на григорианский календарь только в 1926 году, поэтому старшее поколение и жители маленьких городов и сел продолжают отмечать Новый год в марте. Но скучать не придется, так как большая часть населения празднуют Новый год как и в Европе.
Новый год в Турции
Через Босфор в новогоднюю ночь курсирует корабль, на котором можно заказать праздничный ужин. Интересно, что в Турции очень необычная традиция – национальная лотерея. Накануне Нового года взрослые покупают лотерейные билеты, количество которых ограничено, а потом вся семья усаживается перед телевизором в надежде разбогатеть.
Также в Турции вы не услышите боя курантов, там никто не отчисляет последние минуты перед Новым годом. К тому же, турки не готовят так много блюд, как мы. Большинство из них не употребляют алкоголь, поэтому и потребности в закусках нет. А вместо традиционного оливье они едят орехи или чипсы.
- Объединенные Арабские Эмираты
Еще одна страна, в которую украинцы могут попасть без виз – Объединенные Арабские Эмираты. В декабре в ОАЭ довольно тепло – +30 градусов. Поэтому эта страна подойдет для празднования тем, кто хочет понежиться на солнышке и готов выложить за это немалую сумму. Однако это того стоит.
Новый год в ОАЭ
Специально к новогодним праздникам в ОАЭ организовывают множество вечеринок: танцевальные, огненные, ледовые и другие развлекательные шоу, рок-вечеринки, вечеринки во французском или итальянском стиле. Словом, одной ночи не хватит, чтобы все обойти. Мы же советуем вам в новогоднюю ночь посетить Дубай-молл. Там туристы могут увидеть потрясающее шоу фонтанов, а на Бурдж Халифе – красочный фейерверк из сотен тысяч залпов.
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Веселых праздников!
Фото: Unsplas.com