Где отпраздновать Новый год в теплых странах: подборка незабываемых мест

Надоели оливье, снег, мороз и прочие атрибуты традиционного празднования Нового года? А как насчет того, чтобы вместо рождественской елки украшать пальму? Если вы всегда хотели встретить Новый год под шум моря – LifeStyle24 расскажет как это сделать.

Провести новогодний отпуск на теплом побережье возможно! Более того, для этого не всегда нужно тратить много денег.

Интересно! Куда поехать на Новый год 2020 в Украине: подборка сказочных мест

Где встретить Новый год 2020 на море

Египет

Это, наверное, один из самых бюджетных вариантов для отдыха зимой. А если повезет приобрести "горящий" тур, то празднование обойдется не дороже, чем в Европе. Однако лучше забронировать отель заранее или купить тур. Так вы 100% отпразднуете Новый год на берегу Красного или Средиземного морей.



Новый год 2020 в Египте

Выбирая отель, обратите внимание на его расположение. Хотя зимой погода в Египте радует, но от сильных ветров можно спрятаться только в бухте.

Самыми популярными бухтами в Египте являются:

Наама-Бей;

Шарм-ель-Майя;

Рас-ум-ель-Сид.



Бухта Рас-ум-ель-Сид в Египте

Какую бухту выбрать?

Бухта Наама-Бэй идеально подойдет для тех, кто хочет отдохнуть с детьми. Также она славится своими великолепными песчаными пляжами и пологим заходом в море.

идеально подойдет для тех, кто хочет отдохнуть с детьми. Также она славится своими великолепными песчаными пляжами и пологим заходом в море. Шарм-эль-Майя – небольшая бухта, которая также является безветренной, ведь с трех сторон ее защищают горы. У бухты расположен район Старого города с его основной достопримечательностью: Старым рынком. Там местные торговцы продают самые разнообразные вещи. Поэтому вы вполне можете почувствовать весь арабский колорит.

– небольшая бухта, которая также является безветренной, ведь с трех сторон ее защищают горы. У бухты расположен район Старого города с его основной достопримечательностью: Старым рынком. Там местные торговцы продают самые разнообразные вещи. Поэтому вы вполне можете почувствовать весь арабский колорит. Бухта Рас-ум-эль-Сид также небольшая, однако известна невероятно богатым подводным миром.

Кипр

В декабре и январе температура на Кипре несколько прохладная и редко поднимается выше 20 градусов тепла. Поэтому купаться в Средиземном море может не получиться. Однако красивая природа и умеренные цены на жилье не оставят вас равнодушными.

Больше о красивейших местах на Кипре – читайте в материале 24 канала.

К тому же, из Украины можно легко и дешево добраться до Кипра. Перелеты в Ларнаку осуществляет венгерский лоукостер Wizz Air из Киева (аэропорт "Жуляны") или Львова.



Новый год 2020 на Кипре

Новогодние праздники на Кипре длятся две недели. И начинается празднование с 23 января по 6 февраля. Это всегда весело, интересно и невероятно душевно. У киприотов существует множество замечательных новогодних традиций, которые придают их праздникам изюминку. Например, на Новый год принято наряжаться в карнавальные костюмы, петь песни, колядовать, надевать маски, разрисовывать лица, танцевать и водить хороводы вокруг украшенной елки.

Также на Кипре существует своя традиция – каждый год группа дайверов спускаются на дно Средиземного моря и украшают там елку. Новогоднее дерево опускают на глубину в 40 метров. Такое действо происходит уже четыре года подряд. Елка расположена в районе Фамагусты у берега Ксилофагов.



Новогодняя елка на дне Средиземного моря

Таиланд

А вот в Таиланде температура в новогоднюю ночь может подняться до 31 градуса выше нуля. С 14 апреля 2019 года виза в Таиланд украинцам не нужна! Надо только купить билеты на самолет и забронировать жилье. К слову, в Таиланд можно улететь прямым рейсом или с пересадкой.

Прямой рейс:

МАУ.

С пересадками:

Emirates – через Дубай (ОАЭ).

Etihad – через Абу-Даби (ОАЭ).

FlyDubai – через Дубай (ОАЭ).

Cathay Pacific – через Гонконг.

Qatar Airways – через Доху (Катар).

China Southern Airlines – через Гуанчжоу (Китай).

Air Astana – через Астану и Алматы.

Turkish Airlines – через Стамбул.



Новый год 2020 в Таиланде

О том, как бюджетно отдохнуть в Таиланде – читайте здесь.

В Таиланде масштабно отмечают Новый год: устраивают карнавалы, запускают салюты и празднуют до утра. Вечером 31 декабря все идут в буддистские храмы, по традиции выпускают на волю рыб и птиц, а также слушают рассказы монахов о священном законе.



Празднование Нового года в Таиланде

Турция

И хотя зимний отдых в Турции несколько отличается от летнего, туристов там в этот период отнюдь не меньше. Температура в Турции достигает 15 градусов тепла, поэтому искупаться в море вряд ли удастся. К слову, Турция перешла на григорианский календарь только в 1926 году, поэтому старшее поколение и жители маленьких городов и сел продолжают отмечать Новый год в марте. Но скучать не придется, так как большая часть населения празднуют Новый год как и в Европе.



Новый год в Турции

Через Босфор в новогоднюю ночь курсирует корабль, на котором можно заказать праздничный ужин. Интересно, что в Турции очень необычная традиция – национальная лотерея. Накануне Нового года взрослые покупают лотерейные билеты, количество которых ограничено, а потом вся семья усаживается перед телевизором в надежде разбогатеть.

Также в Турции вы не услышите боя курантов, там никто не отчисляет последние минуты перед Новым годом. К тому же, турки не готовят так много блюд, как мы. Большинство из них не употребляют алкоголь, поэтому и потребности в закусках нет. А вместо традиционного оливье они едят орехи или чипсы.

Объединенные Арабские Эмираты

Еще одна страна, в которую украинцы могут попасть без виз – Объединенные Арабские Эмираты. В декабре в ОАЭ довольно тепло – +30 градусов. Поэтому эта страна подойдет для празднования тем, кто хочет понежиться на солнышке и готов выложить за это немалую сумму. Однако это того стоит.



Новый год в ОАЭ

Специально к новогодним праздникам в ОАЭ организовывают множество вечеринок: танцевальные, огненные, ледовые и другие развлекательные шоу, рок-вечеринки, вечеринки во французском или итальянском стиле. Словом, одной ночи не хватит, чтобы все обойти. Мы же советуем вам в новогоднюю ночь посетить Дубай-молл. Там туристы могут увидеть потрясающее шоу фонтанов, а на Бурдж Халифе – красочный фейерверк из сотен тысяч залпов.

Может быть полезно:

Что следует делать, если авиакомпания потеряла ваш багаж, и как добиться компенсации – читайте здесь.

Как собрать чемодан в путешествие, что нужно знать о ручной клади, чтобы не получить космический штраф – рассказываем здесь.

Что нельзя делать в популярных странах мира – читайте в материале LifeStyle 24.

Веселых праздников!

Фото: Unsplas.com