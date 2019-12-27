Новый год-2020 за рубежом: где встретить в Европе

До Нового года осталось мало времени. Для тех, кто еще не решил, где будет праздновать, предлагаем "запрыгнуть в последний вагон" и отправиться в путешествие за границу. О самых интересных направлениях для новогодней путешествия – читайте в материале LIFESTYLE24.

Польша

Варшава. Польская столица всегда гостеприимно принимает путешественников, поэтому посетить ее во время праздников – замечательная идея. Старинная архитектура Варшавы прекрасно гармонирует с современными небоскребами и бизнес-центрами. Уютная рождественская атмосфера праздничного города завораживает.

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Бой курантов в Варшаве под открытым небом встречают в нескольких локациях: местные жители и туристы собираются на Замковой площади, площади перед Дворцом культуры и науки или площади Конституции.



Новый год в Варшаве

Гданьск. В этом северном городе вы погрузитесь в мир готики на берегу Балтийского моря, колоритных заведений и сказочной атмосферы. Праздновать там будут под аккомпанемент известных музыкальных хитов и без салютов. В нескольких центральных локациях состоятся праздничные концерты, вечером между ними будет курсировать специальный автобус.



Новый год в Гданьске

Закопане. Встретить Новый год в горах – прекрасный вариант для любителей активного отдыха. Горный трамвай поднимает туристов на одну из местных вершин, с которой открывается прекрасный вид. Катание на сноуборде и лыжах можно совместить с поездкой в Краков – уютный город, который называют культурной столицей Польши.



Новый год в горах

Интересно!

• 31 декабря в Польше празднуют день святого Сильвестра – проповедника, который, по легенде, преодолел ветхозаветное морское чудовище и спас мир от катастрофы.

• Празднуя Новый год в Польше, непременно стоит попробовать гжанец – традиционный зимний пивной напиток, который является своеобразным аналогом глинтвейна,

Венгрия

Будапешт. Еще один вариант для празднования Нового года – известная своими термальными источниками столица Венгрии. Этот город является ближайшей к западной границе европейской столицей.

В рождественский и новогодний период по городу курсируют два праздничных трамвая. Главные новогодние локации города – старинная площадь Верешмарти и площадь перед собором святого Иштвана. С набережных Дуная открывается панорамный вид на Будапешт, который в новогоднюю ночь довершается фейерверками.

Интересно!

• В период праздников на площади Vörösmarty действует старейший в Будапеште ярмарка. Именно туда в новогоднюю ночь принято идти пить шампанское.

Австрия

Вена. Хоть раз в жизни встретить новогоднюю ночь стоит в австрийской столице, которая, к тому же, считается еще и музыкальной столицей мира. Если хотите встретить бой курантов под открытым небом – стоит идти к городской Ратуше или на площадь Штефансплац. Оттуда в полночь лучше слышать знаменитые колокола Пуммерин.

Тем, кто хочет отпраздновать по-королевски, нужно приобрести билеты на новогодний бал в императорском дворце Хофбург. Именно так раньше встречали Новый год австрийские монархи, теперь этой традиции придерживаются президенты и другие влиятельные лица.

Во дворце действует дресс-код, без которого могут не впустить в зал: вечернее платье или бальный костюм. Хотя такое удовольствие не из дешевых (входной билет обойдется от 70 до 660 евро), но точно подарит незабываемые воспоминания.



Новый год на венском балу

Встретить Новый год можно в вагоне "Императорского экспресса", который останавливается на мосту через Дунай в полночь, чтобы пассажиры могли полюбоваться видом на австрийскую столицу и роскошными фейерверками.

Интересно!

• Откупорить шампанское именно тогда, когда впервые ударят колокола Пуммерин, считается хорошим знаком, который принесет удачу на весь следующий год.

• Особой популярностью пользуется "Новогодняя тропа" в Старом городе. Вдоль нее расположены многочисленные заведения, где предлагают попробовать горячий пунш и традиционные блюда.

Чехия

Прага. Больше всего людей собираются на Староместской площади – главной площади города. А после того, как часы пробьют полночь, можно отправиться на прогулку к Карлову мосту. Грандиозное действо в новогоднюю ночь устраивает знаменитая Пражская опера.

Оригинальным вариантом празднования будет путешествие на теплоходе по реке Влтаве. Специальная новогодняя программа, которая длится несколько часов, включая праздничный ужин, развлекательное шоу и вечеринку.



Новый год в Праге

Интересно!

• 2020 станет первым, который жители чешской столицы будут встречать без традиционного фейерверка. Его заменит видеомапинг на фасаде Национального музея.

Германия

Берлин. Каждый год 31 декабря у Бранденбургских ворот в столице Германии устраивают грандиозный концерт. А в крепости Шпандау организуют рыцарский турнир и другие активитеты на средневековую тематику.



Новый год в Берлине

К слову, местная рождественская ярмарка считается одной из самых красивых и интересных в Германии.

Интересно!

• Легально пиротехнику в немецкой столице можно приобрести лишь несколько дней в году.

Франция

Париж. Ну и напоследок – романтическая французская столица. Чего только стоит световое шоу у Триумфальной арки или сказочный вид на новогоднюю Эйфелеву башню.



Новый год в Париже

Встретить полночь среди многотысячной толпы в центре города и после подняться на холм Монмартр и посмотреть на один из самых романтичных городов мира – идеальный план для начала года.

Интересно!

• Во Франции главным символом новогодних праздников является ясла младенца Иисуса. Ель, в то же время, не слишком популярна, хотя в Париже ежегодно организуют выставку елок от кутюр.

Счастливых праздников!