Новый год с добрых дел: "Океан Эльзы" организует благотворительный концерт в Киеве

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"Океан Эльзы" организует благотворительный концерт
"Океан Эльзы" организует благотворительный концерт / Instagram/ @okeanelzy_official

Солист украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил про организацию масштабного благотворительного концерта. Их коллектив вместе с "Киевскими солистами" споет в Национальной опере 21 января. Средства, собранные на концерте, будут переданы семьям погибших защитников Украины.

О замысле организации благотворительного концерта солист и лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил на официальной странице в Facebook. Он записал видеообращение к своим поклонникам, в котором призвал доказать, что важные дела объединяют.

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Мне кажется, было бы правильно и справедливо, если бы средства, которые будут собраны во время концерта, были переданы семьям наших погибших защитников. У них остались дети, которые чувствуют себя сиротами, которые действительно нуждаются в нашей материальной и моральной помощи. У нас есть шанс показать, что важные дела объединяют. Я очень-очень надеюсь на вашу поддержку и жду вас 21 января в Национальной киевской опере,
– сказал Святослав Вакарчук в своем видеообращении.

Также он добавил, что по его мнению является правильным, когда все, независимо от политических предпочтений, отбросят предвыборную лихорадку и другие вещи, которые отвлекают нас каждый день, и сосредоточатся на главном: на конкретной помощи тем, кто в этом действительно нуждается.

Святослав Вакарчук отметил, что идея такого благотворительного концерта родилась после проведения аналогичного события в Вильнюсе. В столице Литвы группа "Океан Эльзы" сыграла в местном костеле вместе с камерным оркестром. Все собранные средства от концерта были переданы детям-сиротам с Востока Украины.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Музыка Новости культуры благотворительность Океан Эльзы
Источник: 24 канал
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