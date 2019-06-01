Новый имидж и несчастная любовь: Кэти Перри представила яркий клип

Американская певица Кэти Перри опубликовала в сети клип на песню "Never Really Over". Ролик получил немалую популярность, ведь в нем помолвленная артистка показала лечение от несчастной любви.

Автором необычной идеи для клипа был ди-джей Zedd. По его замыслу, Кэти Перри с новым имиджем попадает в реабилитационный центр, где медики лечат последствия несчастной любви. Певица примеряет ретро-образы, намекая, что это она переживала до встречи с Орландо Блумом.

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"Все наши отношения – первая любовь, неудачная любовь и, наконец, большая и настоящая любовь – становятся частью нас. Поэтому ни одно из этих чувств по-настоящему не заканчивается. Только когда вы начнете принимать и темные, и светлые стороны, поймете, что именно тьма привела вас к свету", – отметила Кэти Перри.

Смотрите видео Кэти Перри на клип "Never Really Over":

Чтобы поклонники не сделали ложных предположений относительно ее отношений, артистка поспешила дать комментарий в эфире радиостанции Capital London. Перед премьерой клипа Кэти Перри пояснила, что сейчас готовится к свадьбе и до сих пор с улыбкой вспоминает, как состоялось признание. Орландо Блум пригласил ее в итальянский ресторан и заметно нервничал. После этого они сели в вертолет, где актер и сделал предложение.

"Мы сели на какое-то здание, и там нас уже ждали вся моя семья и друзья. А еще там было столько цветов, сколько вы точно никогда не видели! Эта сцена была похожа на момент из жизни Канье Уэста и Ким Кардашян: когда он что-то делает для нее, а она кричит: "О, Боже!" Тогда я была той самой Ким", – рассказала Кэти Перри.

Что известно об отношениях Орландо Блума и Кэти Перри?Звезды начали встречаться еще в 2016 году. Впоследствии в феврале 2017 года пара объявила о разрыве и в августе того же года посетила концерт Эда Ширана, во время которого счастливо позировала для селфи с поклонниками. СМИ неоднократно распространяли слухи о том, что влюбленные планировали пожениться.



На следующий день после Дня влюбленных мир узнал, что Кэти Перри и Орландо Блум официально обручились. Для своей любимой актер приобрел кольцо с розовым и белым камнем, которое по форме напоминало кольцо экс-супруги Блума – Миранды Керр.