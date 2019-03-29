Новый клип группы Rammstein остро раскритиковали еврейские общины за сцены Холокоста

После 10 лет перерыва немецкая группа Rammstein объявила о выходе нового альбома в мае этого года, а также впервые за 7 лет выпустила новый видеоклип на песню Deutschland.

С момента публикации 28 марта его просмотрели более 7 миллионов раз, но из-за сцен Холокоста его жестко восприняли представители еврейской общины.

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Rammstein – Deutschland: смотреть видео онлайн

Тизер к видеоклипу, который назывался XXVIII.III.MMXIX (28.03.2019 – то есть дата выхода полноценного клипа), было опубликовано еще 26 марта. Тогда же и показали финальные кадры клипа Deutschland, на которых музыканты переодетые в евреев и находятся в нацистском концлагере с петлями на шеях.

Rammstein – XXVIII.III.MMXIX: смотреть видео онлайн

В полной версии клипа можно увидеть на груди желтую шестиконечную звезду, а также треугольники розового цвета, которые нацисты заставляли носить гомосексуалов, и красного – для политических заключенных.

Сразу же после выхода тизера клипа Шарлотта Кноблох, бывшая руководительница Центрального совета евреев в Германии, которая сама пережила Холокост отметила, что: "С этим видео группа перешла границу. Инструментализация и тривиализация Холокоста, как это показано на кадрах – это безответственно". Об этом сообщается на BBC.

Такого же мнения придерживается правительственный уполномоченный по вопросам антисемитизма в Германии Феликс Кляйн.

Если это должно было улучшить продажи нового альбома, я считаю это безвкусным использованием свободы творчества,

– заявил чиновник.

Жесткое мнение о выходе такого клипа разделил и директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер. Мужчина отметил, что тема "страдания и бесчеловечности Холокоста" нельзя использовать в целях рекламы или погоне за сенсацией и попросил музыкантов Rammstein посетить бывший концлагерь Дахау, чтобы в этом убедиться.

Группа Rammstein пока воздерживается от комментариев и продолжает набирать популярность новым видеороликом. Но стоит добавить, что такой скандал для них стал не первым. 10 лет назад немецкое правительство запретило их альбом Liebe ist Fuer Alle Da ("Любовь для всех"), в котором, по мнению чиновников, прославлялся садомазохизм.