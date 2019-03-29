Новый клип группы Rammstein остро раскритиковали еврейские общины за сцены Холокоста

23 Читати новину українською
Rammstein выпустил клип Deutschland
Rammstein выпустил клип Deutschland / Скриншот с видео

После 10 лет перерыва немецкая группа Rammstein объявила о выходе нового альбома в мае этого года, а также впервые за 7 лет выпустила новый видеоклип на песню Deutschland.

С момента публикации 28 марта его просмотрели более 7 миллионов раз, но из-за сцен Холокоста его жестко восприняли представители еврейской общины.

Читайте также: Группа Rammstein выпустила клип Deutschland и впервые за 10 лет анонсировала выход альбома: видео

Rammstein – Deutschland: смотреть видео онлайн

Тизер к видеоклипу, который назывался XXVIII.III.MMXIX (28.03.2019 – то есть дата выхода полноценного клипа), было опубликовано еще 26 марта. Тогда же и показали финальные кадры клипа Deutschland, на которых музыканты переодетые в евреев и находятся в нацистском концлагере с петлями на шеях.

Rammstein – XXVIII.III.MMXIX: смотреть видео онлайн

В полной версии клипа можно увидеть на груди желтую шестиконечную звезду, а также треугольники розового цвета, которые нацисты заставляли носить гомосексуалов, и красного – для политических заключенных.

Сразу же после выхода тизера клипа Шарлотта Кноблох, бывшая руководительница Центрального совета евреев в Германии, которая сама пережила Холокост отметила, что: "С этим видео группа перешла границу. Инструментализация и тривиализация Холокоста, как это показано на кадрах – это безответственно". Об этом сообщается на BBC.

Такого же мнения придерживается правительственный уполномоченный по вопросам антисемитизма в Германии Феликс Кляйн.

Если это должно было улучшить продажи нового альбома, я считаю это безвкусным использованием свободы творчества,
– заявил чиновник.

Жесткое мнение о выходе такого клипа разделил и директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер. Мужчина отметил, что тема "страдания и бесчеловечности Холокоста" нельзя использовать в целях рекламы или погоне за сенсацией и попросил музыкантов Rammstein посетить бывший концлагерь Дахау, чтобы в этом убедиться.

Группа Rammstein пока воздерживается от комментариев и продолжает набирать популярность новым видеороликом. Но стоит добавить, что такой скандал для них стал не первым. 10 лет назад немецкое правительство запретило их альбом Liebe ist Fuer Alle Da ("Любовь для всех"), в котором, по мнению чиновников, прославлялся садомазохизм.

blog_ava
Голосуй не "по приколу": кто получил бонусы от заявления Вакарчука
сегодня
1554
Теги: Музыка LifeStyle Голокост евреи История
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка
сегодня 18:58 Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка
10
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
сегодня 11:57 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
2510
Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
28 марта 20:33 Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
210
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
28 марта 19:57 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
Уляна Корицька 1945
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 29-30 марта
28 марта 18:25 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 29-30 марта
236
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук