Новый конфуз: вслед за Ким Кардашян на злоупотреблении фотошопом попалась Марго Робби

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Марго Робби для австралийского Vogue
Марго Робби для австралийского Vogue / Vogue Australia

Австралийская киноактриса Марго Робби недавно стала звездой отечественного глянца Vogue Australia, где примерила несколько эпатажных образов. На одном из фото поклонники звезды заметили неточность, что стало поводом для насмешек в социальных сетях.

Речь идет о фото, на котором Марго Робби позирует в стильном платье-жабо, которое соблазнительно подчеркнуло ее ноги в черных колготах. Черно-белый снимок, казалось бы, прекрасно передает настроение съемки, но фанаты задались вопросом: "А где же левая нога актрисы?"

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Актриса, которая позировала в профиль, на снимке засветила только правую ногу, но вот левая пропала. Фанаты сошлись во мнении, что это дело рук неопытного ретушера, который плохо управляется с фотошопом.

Марго Роббі
Марго Робби для австралийского Vogue / Vogue Australia

"Я отказываюсь верить, что эти ноги принадлежат человеку", "Покойтесь с миром, ноги Марго", "Красиво, но где твоя вторая нога?", "Так мило, но что на земле происходит с ее ногами?", "Я действительно смущен из-за ее ноги ... из-за фотошопа? Угол? Это просто ужасно выглядит", "Одноногая королева", "Это всего лишь небольшая ошибка фотошопа" – смеются под снимками актрисы в Instagram.

Марго Роббі

Фанаты Марго Робби смеются над фото / Скриншот

Стоит добавить, что это уже второй конфуз за 2 дня, ведь вчера, 21 августа, на злоупотреблении фотошопом попалась Ким Кардашян. Для съемки одной из реклам она примерила соблазнительный образ, но внимание пользователей привлекла нога светской львицы, на которой вместо 5 пальцев было 6.

Кім Кардашян
Ким Кардашян (слева) стала жертвой плохой работы в фотошопе / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Мода Курьезные новости Голливуд Марго Робби Vogue
Источник: LifeStyle 24
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