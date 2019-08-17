Новый лидер группы "Скрябин", премьеры песен и хедлайнеры: чем удивляет Zaxidfest 2019

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Громко начался нынешний фестиваль Zaxidfest 2019. На Львовщине, в селе Родатичи, выступили группы мировой славы, в частности, "АпокалІптіка", Zdob Si Zdub. А также наши группы – "ВВ", "Скрябин&Юркеш", и "1914".

Ради такой забавы фестивальщики съехались со всей Украины и даже из-за границы.

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Гости Zaxidfest 2019 пытаются быть безумными музыкантами, как и весь этот фест. Поэтому без особых образов – никак.

західфест
Посетители фестивали

"Это фестиваль, который раз в год происходит. И я еду сюда со своими друзьями. Собираемся с целой Украины раз в год. Но мы – целая семья", – рассказал киевлянин Дмитрий Бабич.

Фестивальщики живут в палаточном городке три дня – с пятницы и до воскресенья. А насладиться музыкой могут возле одной из трех сцен: основной, сцены монстров и сцены любви.

Старт фесту дали группы: "ТАРТАК", "Бетон", "Великан", "Zdob Si Zdub" и "Скрябин и Юркеш". Юрий Юрченко, новый солист группы Кузьмы, признался, что немного трудно держать марку Андрея, но он просто является собой — и публика это с радостью принимает.

юрко юрченко скрябін
Юрий Юрченко

"Кузьма был панком настоящим. Он был панком, любил жизнь. Нам ничего не надо делать: мы просто поем – народ подхватывает. Ну, очень большой кайф", – отметил вокалист группы "Скрябин&Юркеш" Юрий Юрченко.

Совсем другая публика на выступлении группы "1914". Львовские металл-музыканты устроили на сцене настоящий перформанс. Поют о Первой мировой войне, на французском, английском и немецком. В дань уважения нашим украинским погибшим.

Часто используют аутентичные детали в образах, которые нашел вокалист Дмитрий Кумар. Ведь более десяти лет помимо музыки занимается и военной археологией.

На территории Украины происходили одни из крупнейших сражений. Это Брусиловский прорыв, во время которого погибло более миллиона человек. На Волыни – это достаточно большое количество народа. Карпатская Зимняя операция, где так же около миллиона человек погибли, были ранены и взяты в плен. Наши львовяне, галичане, участвовали. Все украинцы, но ее совсем не помнят у нас,
– рассказал вокалист группы "1914" Дмитрий Кумар.

Олег Скрипка тоже старался поразить: играл на баяне, гитаре, трубе, свистел в обе руки и даже взбирался на каркас сцены. Группа "Вопли Видоплясова" привезла, кроме древних хитов, и две песни-премьеры – "Кобіта" о львовских девушках и песня "А-я-я-й". Упоминали также о тех, кто сейчас на войне.

воплі водоплясова олег скрипка
Группа "Вопли Видоплясова"

Музыка нужна. Особенно в такие трудные времена. И веселая музыка нужна. Надо зажигать дух, но не надо забывать, что идет война. И надо чувствовать ответственность,
– отметил вокалист группы ВВ Олег Скрипка.

Хедлайнерами первого фестивального дня стали Cradle of Filth – английская метал-группа, основанная еще в начале девяностых. Их называют темными металлистами-донорами, которые исследуют аморфные ужасы, которые скрываются в тени человечества.

Cradle of Filth
Cradle of Filth

И еще одна легенда — финская оркестровая рок-группа "Apocalyptica". На Zaxidfest 2019 привезли свой обновленный дебютный альбом PLAYS METALLICA FOUR Селос, которому более 20 лет. Впереди на фесте будут выступать "You me at six", "Хамерман Уничтожает Вирусы", "Гоголь борделло" и "Курган&AGREGAT".

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Музыка Новости Львова Фестивали
Источник: 24 канал
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