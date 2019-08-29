"Новый Папа": в Сети опубликовали первый трейлер к сериалу с Джудом Лоу

Стриминговая компания HBO порадовала поклонников новым тизером. 28 августа в сети опубликовали долгожданный трейлер к фильму "Новый Папа" (The New Pope).

Как известно, сериал станет продолжением популярного проекта от HBO "Молодой Папа". Многосерийная кинолента рассказывала историю про Папу Римского Ленни Белардо, которого сыграл талантливый Джуд Лоу. По сюжету, глава Ватикана с удовольствием пил кока-колу, курил сигары и развлекался, находясь на рабочем месте. Сериал восприняли неоднозначно, а в сети несколько раз его назвали антирелигиозным.

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Несмотря на двусмысленную оценку сериал получил немалую популярность. Поэтому представители HBO решили продолжить проект, пригласив на главную роль Джона Малковича. Актер сыграет нового Папу Римского.

В то же время персонаж Джуда Лоу не исчезнет из ленты. В трейлере, который появился в сети 28 августа, он отдыхал на роскошном пляже, сводя с ума всех женщин. Пока неизвестно, как сценаристы объединят две истории и объяснят выздоровление персонажа Джуда Лоу после комы.

Премьера первых серий "Нового Папы" состоится во время Венецианского кинофестиваля, который сейчас проходит в Италии. Вероятно, на днях режиссер Паоло Соррентино с командой голливудских актеров сделает отдельную презентацию сериала.

Смотрите первый трейлер к сериалу "Новый Папа": видео