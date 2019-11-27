"Новый Папа": в сети появился новый постер, а также дата выхода сериала с Джудом Лоу

Сериал "Новый Папа", над созданием которого работает телеканал HBO, уже скоро выйдет на большой экран. Дата выхода и новый постер к ожидаемой ленте опубликовали представители стримингового сервиса.

Как ранее сообщалось, сериал "Новый папа" станет продолжением популярного проекта от HBO, который ранее назывался "Молодой Папа". В первом сезоне Джуд Лоу талантливо исполнил роль вымышленного персонажа Ленни Белардо, итальянца, который смог стать Папой Римским Пием XIII.

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По сюжету второго сезона, действие будет происходить в том же мире современных Пап. Ленни Белардо находится в коме, поэтому Ватикан в поисках нового соответствующего Папы.

Как сообщается, премьера сериала "Новый Папа" состоится уже совсем скоро – 13 января 2020 года. Кроме Джуда Лоу и Джона Малковича в сериале сыграют Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.



Новый постер к сериалу "новый Папа" / IMDb