Новый трейлер к фильму "Хеллбой: Восстание кровавой королевы" подрывает сеть: видео

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Фрагмент из фильма "Хеллбой 3"
Фрагмент из фильма "Хеллбой 3" / Instagram / @sancipak

Трейлер к третьей части фильма о Хеллбое появился в сети недавно, а уже успел покорить сердца любителей истории об отважном и хорошем монстре. Фильм "Хеллбой: Восстание кровавой королевы" выйдет на экраны уже в апреле 2019 года.

Первый официальный трейлер к фильму "Хеллбой: Восстание кровавой королевы" увидел свет в декабре 2018 года. Кинокомпания LionsgateMovies опубликовала новый тизер на своем YouTube-канале, а также открыла дату украинской премьеры. Кинокартина появится на большом экране 11 апреля 2019 года.

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Главного героя Хеллбоя сыграл Дэвид Гарбур, а Кровавую Королеву, с которой он будет бороться, Мила Йовович.

В центре сюжета стоит монстр Хеллбой, который отправляется в Великобританию, чтобы вступить в борьбу с мощной Кровавой Королевой. Если он проиграет ей битву, то жизни человечества будет угрожать страшная опасность. Кровавая Королева намерена уничтожить все живое на земле. Геллбой должен приложить максимум усилий, чтобы уберечь планету от опустошения.

Смотреть трейлер к фильму "Хеллбой: Восстание кровавой королевы": видео

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кино Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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