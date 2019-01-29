Новый украинский трейлер к фильму "Абсолютно новые приключения Аладдина" взорвал сеть: видео

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Вышел новый украинский трейлер к фильму "Абсолютно новые приключения Аладдина" 2019 года
Вышел новый украинский трейлер к фильму "Абсолютно новые приключения Аладдина" 2019 года / planetakino.ua

Популярная сказка о любимых героях и джине-волшебнике уже скоро выйдет на большой экран. Да, в сети появился новый трейлер к фильму "Абсолютно новые приключения Аладдина" 2019 года на украинском языке.

В киноленте, которая будет переполнена магией и новыми приключениями парня Аладдина, главные роли сыграли Жамель Деббуз, Кев Адамс, Ванесса Гуидо и другие актеры. Новый трейлер, в котором еще лучше изображается сюжет фильма, компания Kinomania Films Distribution опубликовала на своем YouTube-канале.

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По сюжету киноленты, события разворачиваются после окончания известной всем сказки. Уличный вор Аладдин мечтает о браке с принцессой Жасмин. Тем временем в городе появляется коварный диктатор Шах Заман, который хочет найти волшебную лампу, захватить трон и женить на себе принцессу. Поэтому Аладдин отправляется на поиски волшебной лампы и Джина, чтобы спасти любимую и город.

Премьера фильма в Украине запланирована на 14 марта 2019 года.

Смотреть трейлер к фильму "Абсолютно новые приключения Аладдина" 2019 года: видео

 

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 канал
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