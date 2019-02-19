Новым креативным директором Chanel станет Виржини Виар: что стоит знать о помощнице Лагерфельда

Сегодня, 19 февраля, мировые СМИ взорвались сообщениями, что в Париже умер знаменитый модельер и креативный директор Chanel Карл Лагерфельд. О причине смерти 85-летнего дизайнера пока не сообщают, но уже стало известно, кто возглавит модный дом после смерти модельера.

В прошлом году на всех показах бренда Chanel присутствовала "правая рука" и студийный директор модного дома Виржини Виар. Именно она представила последний показ коллекции одежды Карла Лагерфельда 22 января 2019 года. Тогда же дизайнер впервые за время работы в Chanel (с 1983 года) не появился на модном событии.

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Именно поэтому после новости о смерти 85-летнего Карла Лагерфельда модный дом Chanel принял решение о новом главе модной марки. Ею стала, собственно, Виржини Виар. Именно ей Карл доверял все секреты модной марки и привлекал к миру моды в последние годы.

Что нужно знать о Виржини Виар – новом главе Chanel

Впервые Виржини Виар появилась в компании Карла Лагерфельда в прошлом году в мае на показе Chanel Cruise 2018/2019. Тогда же СМИ обсуждали появление таинственной брюнетки, завоевавшей приверженность дизайнера. Второй раз ее увидели на показе весна-лето 2019 в октябре. Но женщина уже не первый год знает Карла – как оказалось, она работает с немецко-французским дизайнером последние 30 лет, о чем ранее сообщало украинское издание Vogue.



Первое появление Виржини Виар в компании Карла Лагерфельда

на показе Chanel Cruise 2018/2019 / Getty Images

В 1987 году она пришла в модный дом Chanel как стажер в студию вышивания, но за четыре года они смогла добиться значительных успехов и получить должность студийного директора. Ее часто называли серым кардиналом модного бренда, поскольку она часто отвечала за воплощение в жизнь идей Лагерфельда, работала с креативной командой и контролировала множество процессов, имеющих отношение к созданию модных коллекций. Покойный Карл Лагерфельд неоднократно отмечал, что она является источником его вдохновения и той, "которая превзошла совершенство". Француженка часто давала ценные идеи дизайнеру и часто адаптировала их под нужды современных женщин.

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Второе появление Виржини Виар в компании Карла Лагерфельда

на показе весна-лето 2019 / Getty Images

Относительно ее биографии и творческой жизни, то Виржини Виар с детства росла в любви к моде в городе Дижоне, французский регион Бургундия. Ее дедушка занимался продажей тканей, а мама и бабушка из остатков материалов создавали наряды. Основные навыки и увлечение созданием образов передались и маленькомй Виржини. Уже в возрасте 20 лет она с подругой создала собственный бренд Nirvana. Впоследствии она переехала в Париж и с 1980-х тесно сотрудничала с Доминик Борг-Парижской художницей костюмов для театра и кино. Во время создания фильма "Камилла Клодель", для которого шились костюмы, Виржини благодаря связям смогла попасть на стажировку в Chanel.



Виржини Виар уже без Карла Лагерфельда на последнем показе

весна-лето 2019 / Getty Images

Так и началась волшебная история становления Виржини Виар, которая, происходя из небольшого города и небогатой семьи, смогла стать новым креативным директором Chanel. Хоть весь мир и скучает по невероятному Карлу Лагерфельду, но история с новой руководительницей Chanel разве не является источником вдохновения для людей, которые только начинают свою карьеру и сомневаются в собственных силах? Редакция LifeStyle 24 присоединяется к коллегам и родным Лагерфельда и желает модному дому Chanel воплощения лучших наставлений и желаний дизайнера, которые он пронес через всю свою жизнь.