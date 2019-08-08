Новым президентом Американской киноакадемии стал Дэвид Рубин

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Дэвид Рубин
Дэвид Рубин / www.emmys.com

Американского кастинг-директора Дэвида Рубина избрали президентом Американской академии киноискусств и наук. Да, Рубин сменил режиссера Джона Бейли, который был на посту президента с августа 2017 года.

Дэвид Рубин стал 35-м президентом Американской академии киноискусств и наук. Интересно то, что это первый кастинг-директор, который возглавит киноакадемию за время ее существования. Об этом сообщается на сайте академии.

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Добавим, что Американская академия известна во всем мире своей ежегодной церемонией вручения премий Оскар. Избрание нового президента прошло во вторник, 6 августа, на вечернем заседании Совета руководителей.

Продюсер и кастинг-директор Дэвид Рубин участвовал в создании фильмов "Английский пациент", "Ларс и настоящая девушка" и "Люди в черном".

В 2017 году Рубин также стал обладателем премии "Эмми" за подбор актеров для первого сезона сериала "Большая маленькая ложь".

Девід Рубін
Девид Рубин / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости культуры Голливуд Оскар Оскар 2020
Источник: LifeStyle 24
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