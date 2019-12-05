"Ножи наголо": в Украине состоялась премьера фильма с Дэниэлом Крэйгом – сюжет и трейлер

Поклонники Дэниэла Крейга знают его как постоянного исполнителя роли Джеймса Бонда, однако 51-летний актер доказывает, что не менее безупречно может выполнить роль, например, частного детектива. Убедиться в этом сможете на украинской премьере фильма "Ножи наголо", который уже сегодня, 5 декабря, стартовал в кинотеатрах Украины.

Над детективным триллером работал режиссер и сценарист Райан Джонсон, известный такими проектами, как "Во все тяжкие" и "Петля времени". После завершения работы над восьмым эпизодом "Звездных войн", который получил название "Последние джедаи", он приступил к режисерованию фильма "Ножи наголо".

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Кинотворец признался, что идея создать такой фильм родилась после прочтения романа Агаты Кристи и просмотра определенных фильмов 70-80-х годов о частных расследованиях. На главную роль Джонсон пригласил Крейга, который отлично справляется с ролью секретного агента, и в то время как раз отдыхал от съемок в фильме о Джеймсе Бонде.

Компанию Крейгу на съемочной площадке составили Крис Эванс, Ана де Армас, Лейкит Стэнфилд, Кэтрин Лэнгфорд, Майкл Шеннон и Джейми Ли Кертис.

Согласно сюжету, в спокойной жизни обычной среднестатистической семьи неожиданно случается трагедия. Отец семейства Моррис Робинсон загадочно умирает. Однако жена покойного мужа и их сын до последнего не верят, что он ушел из жизни без чьей-либо помощи. Поэтому решают нанять частного детектива, который сможет узнать, что на самом деле произошло с их любимым мужем и отцом. А Бенуа Блан обещает выполнить поставленную перед ним задачу.

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Билеты на премьеру фильма "Ножи наголо", показ которой стартовал сегодня, 5 декабря, можете купить здесь.

"Ножв наголо": украинский трейлер смотреть онлайн