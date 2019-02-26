Ну все, приехали, – Притула остро прокомментировал отбор на Евровидение

Сергей Притула, украинский телеведущий и журналист, рассказал о своих впечатлениях от Нацотбора на Евровидение 2019. Он опубликовал соответствующее сообщение на своей странице в Facebook. И даже извинился за задержку – ведь сообщение датировано вечером понедельника, 25 февраля. Когда основные страсти вокруг скандальных событий вокруг участников отбора достигли пика.

"Пар выпустил. Уже не такой агрессивный", – написал Притула. И отдельно подчеркнул, что выражает личное мнение, никак не связанное с редакционной политикой телеканалов СТБ и СА:ПЕРВЫЙ.

Читайте также: Как финалисты Нацотбора Евровидения ответили на вопросы по Крыму и Донбассу

Первый полуфинал: "Сильный и Вкусный"

– Роскошная песня от Letay. Но номер напоминал мне дипломную работу выпускников эстрадно-циркового училища.

- У Bahroma была замечательная песня. Жаль, что солист решил по примеру MARUV поиграть в "голубя мира" и начал рассказывать о том, что "музыка, как и любовь, не имеет границ". Ведь гастролировал в РФ.

– Моя боль – невыход в финал "ЦеШо". Убежден, что Европа это заценила бы!



Группа "ЦеШо"

Второй полуфинал: "ушла жара!"

– 5 баллов от зрителей группе KAZKA. 150 миллионов просмотров клипа ничего не гарантируют.

– ANNA MARIA берут 7 баллов от зрителей и еще не догадываются, что их ждет через неделю.

– Freedom Jazz фантастически зажигают и становятся одними из главных претендентов на победу в нацотборе.



Freedom Jazz отбор не выиграли, но все еще могут поехать на Евровидение от Украины

Скандал с Khayat

– Мой диалог с Khayat вызвал волну возмущения. Я сказал: "Если вы в метро ездите вот так, то я не удивляюсь, почему вас избили". В принципе, я закладывал в эту фразу банальную констатацию состояния дел в нашем обществе. Подчеркиваю еще раз: ни к чему не призывал и насилие не оправдываю.

– Интересно, что, защищая Хаята от меня, никто из хейтеров не обратил внимание на заявление самого Хаята, который попросил отцепиться от меня и поблагодарил за то, что я был едва ли не единственным человеком на нацотборе, который отнесся к нему с уважением.

Скрыпин на горизонте и ANNA MARIA на дне

– Роман Скрипин провел интервью с ANNA MARIA и открыл глаза на бэкграунд девушек в виде папы-судьи и мамы вице-премьера в оккупационном в правительстве Крыма. А вот зачем девушки добровольно легли под каток Скрыпина – загадка. Не интервью, а "избиение ребенка".

– Очень непоследовательная позиция у сестер. С одной стороны, и на Майдане выступали, и объектом критики со стороны российских медиа были, и от контракта с российским брендом отказались, потому одним из брендфейсов компании был Охлобыстин. И перед детьми бойцов АТО выступали. Вдруг в главный для себя момент поворота карьеры дали "заднюю".



ANNA MARIA – это был самый громкий скандал отбора, вплоть до отказа Maruv

– После этого "на кураже" Скрипин решил обвинить и канал СТБ, и Джамалу, и меня в слепоте и работе на 5-ю колонну! Думаю, Роману надо немножко тщательнее подбирать слова и лучше зафиксировать корону на голове, потому что она может ненароком улететь. Корона. Не голова.

– Когда Роман пишет: "Донецк. После слова на "Д" надо ставить точку", – то у меня возникает ряд вопросов, которые я с радостью поставлю при встрече. Чтобы прояснить, всех донецких Роман чешет под одну гребенку и какое отношение эта тирада имеет к моей донецкой жене.

Финал: "С сжатым горлом и глубоким разочарованием"



– Может, это не победителей грузинского нацотбора не допускали к конкурсу с песней "We don't wanna put in" и требовали изменить текст?!! Или может не у нас "Гринджолы" появились в нацотборе по квоте Майдана? Может три года назад заруба между Джамалой и Лазаревым воспринималась исключительно как музыкальный батл?! Или действия политиков не влияют на дальнейшее голосование граждан за представителей той или иной страны?!

– Нечего болтать, что спорт и музыка вне политики! Они не вне политики. Они в эпицентре. И, черт побери, это действительно очень важно, кто представляет страну на конкурсах или соревнованиях. Те, кто живет в Украине, те кто идентифицирует себя гражданами нашей страны, должны иметь общий знаменатель по таким вопросам, как: кто для нас Россия? Чей Крым? Что происходит на Донбассе?!

– Если разжевать: Россия – страна агрессор, Крым – это Украина, на Донбассе – война развязана Россией, а не гражданская, как ее трактуют российские пропагандисты. Все. И если человек не может признать один из этих пунктов, но собирается представлять нас на международной арене, то он ставит всю страну в глупое положение!



Maruv – победила в отборе, но на Евровидение не поедет. Не поедет

– Мы просим международное сообщество помочь нам в борьбе с российской агрессией, вводить санкции, вооружать нашу армию, развенчивать фейки, тут выходит какая-то девочка или мальчик и говорит, что "не все же там плахие люди, я несу музыкай мир и обьединяю людей"! Вы реально не понимаете, что таким образом легитимизируете с нашей стороны то, что навязывает миру агрессор?!!

– Победа Maruv – тревожный звоночек. Это тот случай, когда активное меньшинство вынесло ногами вперед пассивное большинство. Никто не запрещал людям проголосовать за KAZKA или Freedom Jazz. Но большинство было занято - строчило гневные посты – А надо было – смс!

Претензии к продюсеру Руслану Квинте: "вы серьезно?!"

– У Квинты была задача выбрать 16 песен, которые могут претендовать на представление Украины на ЕВ. Он это сделал. СТБ передали весь список исполнителей на утверждение Общественному вещателю. И там сказали "ОК"! А уже когда определились участники финала и запахло жареным, почему-то все очень озаботились! Нужно заранее устанавливать правила игры, а не решать проблемы по мере их поступления!

Читайте также: На фоне скандала с MARUV: директор MELOVIN рассказал детали договора с НСТУ

– Если бы перед началом национального отбора было четко указано, что артист, у которого в гастрольном графике есть концерты в РФ, не допускается к конкурсу, то сейчас не надо было бы ставить сторонников MARUV в глупое положение. Они старательно голосовали за свою фаворитку, а теперь их выбор ломают через колено! И это – не менее тревожный звоночек.

– MARUV отказалась от выступления на Евровидении. А еще всплыла информация о концертах Джамалы в РФ. Ну все... Приехали. Теперь можете справедливо обвинять меня в двойных стандартах. А НСТУ теперь надо как-то объяснить, почему MARUV, которая гастролирует в России, на ЕВ не едет, а Джамала спокойно выступила в 2016! Что-то у меня руки опускаются... Печаль!