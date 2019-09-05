Нужно было просто отдохнуть: Рене Зеллвегер о психическом здоровье, творческой паузе и красоте

Американская актриса Рене Зеллвегер, которая в апреле этого года отметила 50-летие, дала откровенное интервью изданию New York Magazine, где рассказала о проблемах со здоровьем, которые ей только в последние годы удалось побороть.

Около шести лет (2010-2016) оскароносная актриса находилась в творческой паузе. Как стало теперь известно, женщина впала в глубокую депрессию и в результате поняла, что нуждается в отдыхе. Об этом она рассказала в New York Magazine.

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Я была нездорова. Я не заботилась о себе. Я занимала последнее место в списке своих приоритетов. Я начала посещать психотерапевта, который сказал мне, что 99 процентов своей жизни я была публичной персоной и всего лишь микроскопически малую часть – самой собой,

– заявила звезда "Дневника Бриджит Джонс".



Рене Зеллвегер для New York Magazine / Фото: New York Magazine

На решение уйти временно из кино повлиял и совет другой голливудской звезды Сальмы Хайек. "Она поделилась со мной этой прекрасной ... метафорой? Аналогией? "Роза не цветет весь год ... если только она не искусственная". И тогда я поняла. Это означает, что можно притвориться, что все в порядке и просто двигаться дальше... Нужно было взять себя в руки и, знаете ... просто отдохнуть".

Женщина также впервые прокомментировала слухи о своих неудачных пластических операциях, которые ей приписывали в 2014 году.

"Люди всегда будут осуждать. Как будто это как-то меняет характер человека — независимо от того, хороший вы человек, или слабый, или искренний. Это все меня расстроило. Я не рассматриваю красоту таким образом. И я не думаю о себе таким образом. Мне нравится моя странная капризность, моя необычная внешность. Это позволяет мне делать то, что я делаю. Я не хочу быть кем-то другим", – подытожила женщина, добавив, что именно из непосредственности и началась ее карьера, поэтому она не хочет подстраиваться под какие-то стандарты красоты.



Рене Зеллвегер для New York Magazine / Фото: New York Magazine

Кто такая Рене Зеллвегер?

Американская актриса, которая получила немало наград за свою роль в кинематографе, в частности, премию Оскар за "Лучшую женскую роль второго плана" в фильме 2003 года "Холодная гора". В общем, Рене сыграла в 29 кинолентах, последняя из которых под названием "Джуди" появится на экранах 28 ноября 2019 года. Относительно личной жизни, то звезда имела несколько романов (с музыкантом Симсом Элиотом, музыкантом Джеком Уайтом, актером Брэдли Купером и даже была помолвлена с Джимом Керри), но замужем была только один раз – за музыкантом Кенни Чесни, но их брак продлился всего четыре месяца. Сейчас Зеллвегер 7 лет состоит в отношениях с музыкантом Дойлем Брамхолли II.