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О ссорах с мужем и беременности: Надя Дорофеева ответила на интересные вопросы

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Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram / @nadyadorofeeva

Популярная украинская исполнительница, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева состоит в браке с шоуменом Владимиром Дантесом уже 5 лет. Артистка призналась, что со временем их отношения становятся еще крепче, а беременность она будет скрывать от общественности.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес проводят карантин в своем загородном доме. Там они могут насладиться прогулкой на собственном дворе и отдыхают от городского шума. Супруги дали откровенное интервью для проекта "Люди говорят", которое опубликовали на ютуб-канале PEOPLETALK TV.

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Для многих пар самоизоляция стала настоящим испытанием на прочность. Семьи страдают от постоянных ссор и конфликтов, однако это не о Наде и Владимире. Их союз с каждым днем становится крепче.

На карантине сделала вывод, что чем дольше мы с Вовой вместе, тем лучше у нас отношения. Казалось, уже можно было бы поубивать друг друга, но у нас все это работает наоборот,
– рассказала артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Певица вспомнила о периоде, когда они могли не видеться в течение нескольких месяцев из-за постоянных гастролей.

Когда мы встречались, то я стеснялась его. У него появлялись новые привычки, мы долго притирались друг к другу. Но когда проводим много времени вместе, вот так, как сейчас – все очень классно. За весь карантин мы поссорились всего лишь один раз. Да и та ссора была из-за какой-то ерунды,
– поделилась Дорофеева.

Что касается слухов о беременности, то Надя призналась, что пока они не ждут ребенка.

Нет, я не беременна. Думаю, что когда это произойдет, мы все равно будем скрывать. Однако это не сейчас,
– прокомментировала звезда.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес рассказали об отношениях на карантине: смотрите видео онлайн

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные романы Надя Дорофеева LifeStyle
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