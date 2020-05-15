О вещах в наследство и ответственном потреблении: Елена Зеленская дала откровенное интервью

Первая леди Украины Елена Зеленская умеет поражать эффектными аутфитами. В откровенном интервью она рассказала, как изменилась ее жизнь на карантине, о вкусах в выборе одежды и ответственном потреблении. Также женщина призналась, какие вещи хочет передать по наследству своим детям.

Елена Зеленская во время каждого публичного выхода демонстрирует изысканные и стильные наряды. Она знает, как выглядеть великолепно в любом месте и в любое время. В разговоре с журналистами издания Elle Елена ответила на интересные вопросы.

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Первая леди рассказала, что ее личный карантинный режим начался еще год назад, когда муж Владимир Зеленский победил на президентских выборах. С того времени она не может свободно посетить ресторан или пойти на концерт, поэтому чаще всего отказывается от таких идей.

Сейчас, конечно, почти вся рабочая деятельность перешла в онлайн-режим, но это новые навыки и полезный опыт. Зато я больше времени провожу с детьми, которые находятся дома на карантине. Наблюдаю за тем, как они учатся и ведут себя на уроках, как взаимодействуют с учителями и одноклассниками. Я надеюсь, что мы все выйдем с карантина с более теплыми чувствами друг к другу. После разлуки отношения обновляются,

– рассказала Елена.



Первая леди Украины Елена Зеленская / Фото: Антон Кулаковский

Также Зеленская поделилась своим опытом ответственного потребления. Признается, что пока не преуспела в том, чтобы уменьшить количество вещей, которые использует. Однако она работает над собой в этом вопросе и верит, что скоро будут положительные результаты.

Загромождая свою среду обитания, мы загромождаем сознание. Я в этом уверена. Но мой путь в этом направлении только начинается,

– сказала жена президента.



Елена Зеленская / Фото: Антон Кулаковский

Елена поделилась, что когда выбирает одежду не для официальных событий, то обращает внимание на то, насколько она является удобной и практичной. Она покупает базовые вещи, без которых нельзя обойтись.

Кроссовки я готова обувать всегда. Постоянно. Если сохранится мода на комбинирование платьев со спортивной обувью, я буду счастлива,

– призналась первая леди.



Елена Зеленская в изысканном белом платье / Фото: Антон Кулаковский

Зеленская отметила, что когда ей было 12 лет, бабушка подарила наручные часы. Они были маленькими и не совсем новыми, но этот подарок стал первым "взрослым" аксессуаром маленькой Елены. Говорит, что, возможно, именно поэтому много лет любила носить часы.

Признается, что среди символических вещей, которые хотела бы передать своим детям, является посуда, которую в течение многих лет используют для семейных праздников. Однако Елена отмечает, что самое главное, что мы можем передать нашим детям – это воспоминания о счастливых моментах, которые мы переживаем вместе.