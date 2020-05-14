О войне, Майдане и интимной жизни: Сергей Притула назвал 5 любимых фильмов

Украинский телеведущий Сергей Притула является большим поклонником мирового и украинского кино, поэтому во время карантина он составил собственный список фильмов, которые советует посмотреть фанатам. Ролик ведущий записал с ютуб-блогером Тайлером Андерсоном.

На ютуб-канале Сергея Притулы вышел новый видеоролик, в котором он поделился пятеркой любимых фильмов на разную тематику. Ценители кинематографа точно найдут для себя что-то интересное и совсем новое. 24 канал расскажет подробнее о каждой из этих кинолент.

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Сергей Притула и Тайлер Андерсон о 5 любимых фильмах: видео

1. "Зима в огне", режиссер Евгений Афинеевский

"Зима в огне" – это фильм, который я время от времени пересматриваю просто для того, чтобы небольшая рана на сердце не заживала, чтобы она была немного раздражена. Это позволяет находиться в более монолитном состоянии, в тонусе к тем делам, которые происходят в Украине, вокруг тебя", – отметил Сергей Притула.

Сюжет: фильм "Зима в огне" (Winter on Fire: ukraine's Fight for Freedom) был снят при содействии платформы Netflix и впервые был презентован в сентябре 2015 года на Венецианском кинофестивале. Фильм также стал номинантом на премию Оскар в 2016 году в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". В нем рассказывается о событиях украинской Революции достоинства на киевском Майдане Независимости зимой 2013 – 2014 годов. Тогда же режиссер и его команда брали интервью у участников протеста разных "профессий".

​Зима в огне: смотреть трейлер фильма онлайн

2. "Племя", режиссер Мирослав Слабошпицкий

"Мне кажется, что Мирослав Слабошпицкий сделал все для того, чтобы изменить представление об украинском полнометражном кино. Несмотря на то, что этот фильм у меня в топчике на втором месте, я глубоко убежден, что это самый гениальный и крутой фильм, который сняли в Украине за 28 лет независимости", – подчеркнул ведущий.

Сюжет: фильм "Племя" (The Tribe) совместно сняли Украина и Нидерланды, после чего получили оглушительный успех в мире. Премьера ленты состоялась в сентябре 2014 года. В ней говорится о главном герое Сергее, который прибывает в интернат для глухих и вступает в криминальную группировку "Племя". Весь фильм снят без единого слова – только на украинском языке жестов без субтитров или других звуковых приложений. Фильм получил три приза Каннского кинофестиваля.

Племя: смотреть трейлер фильма онлайн

3. "Донбасс", режиссер Сергей Лозница

Сюжет: не менее драматичным фильмом за прошедшие годы стал "Донбасс" (Donbass), который сняли такие страны, как Германия, Украина, Франция, Нидерланды и Румыния. Кинолента 2018 года показывает реалии, которые происходят на оккупированных территориях в Украине, а именно – на Донбассе. Фильм имел шанс получить номинацию на премии Оскар в 2019 году, но он так и не вошел в шорт-лист награды.

Донбасс: смотреть трейлер фильма онлайн

4. "Секс и ничего личного", режиссер Ольга Ряшина

Сюжет: пикантный и веселый фильм с участием Сергея Притулы в главной роли вышел на экраны в декабре 2018 года. Лента стала адаптацией канадского фильма 2012 года "Секс и ничего лишнего" и получила положительные отзывы от критиков. В главной роли предстал мужчина Сергей, который на новогодние праздники едет в Прагу к своему другу Василию. У него некоторые проблемы в постели, но он случайно знакомится со стриптизершей Дианой, которая обещает сделать из него супергероя. Однако на пути к обретению мужских навыков становится его бывшая девушка.

Секс и ничего личного: смотреть трейлер фильма онлайн

5. "Штольня", режиссер Любомир Левицкий

"Фильм стал одновременно и мемом в те времена, но в мой рейтинг он попал не потому, что он какой-то гениальный, а потому, что это была первая в Украине попытка сделать кальку с Голливуда", – рассказал о своем выборе Сергей Притула.

Сюжет: фильм ужасов 2006 года стал настоящим прорывом в украинском кинематографе. "Штольня" рассказывает о группе студентов, которая выехала на археологические раскопки под Киевом. Им рассказывали, что во время войны где-то в подземельях спрятали древнюю статую Перуна, которой ранее делали жертвоприношения. Студенты решают найти ее, но даже не догадываются, какие тайны скрывают коридоры подземелий!

Штольня: смотреть трейлер фильма онлайн