О буллинге и детских мечтах: группа Coldplay выпустила новый клип на песню Champion Of the World

Британская рок-группа Coldplay в ноябре 2019 года презентовала свой восьмой альбом Everyday Life. И вот сейчас музыканты показали видеоклип на песню Champion Of The World, в котором фронмен группы Крис Мартин сыграл главную роль.

Новая видеоработа посвящена вокалисту инди-рок-группы Frightened Rabbit Скотту Хатчинсону, который наложил на себя руки в мае 2018 года. Видео появилось на ютубе 25 февраля.

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В главной роли – школьник Крис Мартин, который страдает от буллинга от своих ровесников, он неуверенный и у него проблемы с родителями. Однако он всегда носит с собой модельку ракеты, на которой в своих мечтах покоряет космос, и восторженно смотрит в ночное небо.

Coldplay – Champion Of The World: смотреть видео онлайн

Режиссером клипа выступила Клои Бейли. Роль отца мальчика в клипе исполнил Том Моллен, который не может сдержать восторга от съемочного процесса, в котором он смог принять участие:

"Для меня большая честь играть отца в этом клипе. Это невероятная песня и альбом... Кое-что поразило меня в Крисе Мартине в тот день, когда мы снимали это. После нашей сцены я наблюдал за ним в другой сцене, в которой он был одет в огромную детскую пижаму, сидел на детской кровати и играл с игрушечной ракетой. Он сделал это без колебаний. Я думаю, что большинство взрослых исполнителей чувствовали бы себя немного неудобно, а затем жаловались, шутили или выдвигали слишком серьезные претензии по этому поводу. Но, как вы увидите, он презентует песню, видео и ее смысл от всего сердца. Я восхищаюсь им за это. "Чемпион мира" (Champion Of the World) – это вдохновляющий гимн для проигравших во всем мире. Наслаждайтесь!"

Комментарий "отца" Криса Мартина в клипе Champion Of The World / Скриншот с ютуба