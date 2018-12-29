О чем мечтают украинские звезды: Оля Цибульская показала смешное новогоднее видео

Популярная украинская певица Оля Цибульская рассмешила своих сторонников. Смелая звезда записала смешное видео, в котором просит для коллег из шоу-бизнеса осуществление заветных их мечтаний.

В ролике Оля Цибульская втихаря хотела пробраться к Деду Морозу. Однако его помощницы узнали звезду, поэтому она с овациями забежала в комнату, где сидел отечественный Санта-Клаус. В разговоре с ним артистка выпрашивала подарки для украинских знаменитостей.

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"Озорная Цибульская заработала имидж не слишком хорошей "девочки", поэтому, чтобы не остаться в 2019-м с прутиком, изо всех сил помчалась убеждать Деда Мороза в противоположном", – говорится в описании к ролику.

Оля Цибульская попросила для Оли Поляковой горячего отдыха на Мальдивах, чтобы она там забыла не только о нижнем белье, но и о сольном концерте 26 октября 2019 года во Дворце Спорта. Наде Дорофеевой – трудовую книжку для ее мужа Владимира Дантеса, чтобы он начал работать.

Ирине Билык – путевку домой. В космос. Оли Фреймут – желаемого возвращения в шоу "Оля" в качестве гостьи. Я даже позволю ей быть первой. Владимиру Зеленскому хочу напомнить, что у нас давно не было министра культуры женщины. А если на то пошло, или до этого дойдет, то сделай так, чтобы после слова "политика" украинцы не смеялись,

– с юмором сказала Оля Цибульская.

Не забыла певица подшутить над Настей Каменской и подогреть слухи о ее романе с Потапом. А вот Леси Никитюк она пожелала кубок шоу "Танцы со звездами", но после этого телеведущей придется скрываться за границей от Натальи Могилевской.

Кого еще не обделила вниманием Оля Цибульская: смотрите смешное видео